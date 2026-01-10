 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Concepción del Uruguay

Conductor alcoholizado despistó e impactó su camioneta contra unos pilotes

Un joven de 26 años perdió el control de una camioneta y chocó contra la rotonda del Monumento a Urquiza en Concepción del Uruguay. Intervinieron fuerzas de seguridad y Tránsito Municipal; no hubo personas lesionadas.

10 de Enero de 2026
Conductor alcoholizado despistó e impactó su camioneta contra unos pilotes
Conductor alcoholizado despistó e impactó su camioneta contra unos pilotes

Un joven de 26 años perdió el control de una camioneta y chocó contra la rotonda del Monumento a Urquiza en Concepción del Uruguay. Intervinieron fuerzas de seguridad y Tránsito Municipal; no hubo personas lesionadas.

Joven alcoholizado. Un siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en la intersección de Bulevar Aráoz y calle 9 de Julio, de Concepción del Uruguay donde una camioneta de alta gama impactó contra parte de la rotonda J. J. de Urquiza, provocando daños en la infraestructura pública.

 

El hecho ocurrió en horas de la mañana y demandó la intervención conjunta de personal de Gendarmería Nacional, la Jefatura Departamental Uruguay y la División Tránsito Municipal. Según se informó, una camioneta Ford Ranger Limited perdió el control y colisionó contra los pilotines de protección del monumento.

Conductor alcoholizado despist&oacute; e impact&oacute; su camioneta contra unos pilotes
Conductor alcoholizado despistó e impactó su camioneta contra unos pilotes

Efectivos de Gendarmería Nacional que transitaban ocasionalmente por el lugar advirtieron la situación y procedieron a detener la marcha del vehículo. Al interceptar al conductor, constataron que se trataba de un joven de 26 años, oriundo de la ciudad de Colón, quien se encontraba en aparente estado de intoxicación alcohólica.

 

Ante esta situación, se solicitó la presencia de inspectores de Tránsito Municipal, quienes realizaron los controles correspondientes y labraron las actas de infracción. Como resultado del procedimiento, se dispuso la retención preventiva del rodado, que fue trasladado por la grúa municipal.

 

Desde las fuerzas intervinientes confirmaron que, pese a la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas. Los daños fueron exclusivamente materiales y afectaron al mobiliario urbano de la rotonda.

Conductor alcoholizado despist&oacute; e impact&oacute; su camioneta contra unos pilotes
Conductor alcoholizado despistó e impactó su camioneta contra unos pilotes

Personal de la Comisaría Segunda llevó adelante las actuaciones de rigor por los daños ocasionados al Monumento a Urquiza, mientras que el hecho quedó a disposición de las autoridades competentes para el avance de las actuaciones administrativas y legales correspondientes.

Temas:

Concepción del Uruguay Conductor alcoholizado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso