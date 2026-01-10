Conductor alcoholizado despistó e impactó su camioneta contra unos pilotes

Un joven de 26 años perdió el control de una camioneta y chocó contra la rotonda del Monumento a Urquiza en Concepción del Uruguay. Intervinieron fuerzas de seguridad y Tránsito Municipal; no hubo personas lesionadas.
Joven alcoholizado. Un siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en la intersección de Bulevar Aráoz y calle 9 de Julio, de Concepción del Uruguay donde una camioneta de alta gama impactó contra parte de la rotonda J. J. de Urquiza, provocando daños en la infraestructura pública.
El hecho ocurrió en horas de la mañana y demandó la intervención conjunta de personal de Gendarmería Nacional, la Jefatura Departamental Uruguay y la División Tránsito Municipal. Según se informó, una camioneta Ford Ranger Limited perdió el control y colisionó contra los pilotines de protección del monumento.
Efectivos de Gendarmería Nacional que transitaban ocasionalmente por el lugar advirtieron la situación y procedieron a detener la marcha del vehículo. Al interceptar al conductor, constataron que se trataba de un joven de 26 años, oriundo de la ciudad de Colón, quien se encontraba en aparente estado de intoxicación alcohólica.
Ante esta situación, se solicitó la presencia de inspectores de Tránsito Municipal, quienes realizaron los controles correspondientes y labraron las actas de infracción. Como resultado del procedimiento, se dispuso la retención preventiva del rodado, que fue trasladado por la grúa municipal.
Desde las fuerzas intervinientes confirmaron que, pese a la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas. Los daños fueron exclusivamente materiales y afectaron al mobiliario urbano de la rotonda.
Personal de la Comisaría Segunda llevó adelante las actuaciones de rigor por los daños ocasionados al Monumento a Urquiza, mientras que el hecho quedó a disposición de las autoridades competentes para el avance de las actuaciones administrativas y legales correspondientes.