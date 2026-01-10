Los detalles de la autopsia al cuerpo de la joven que encontraron en un basural

La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue encontrada sin vida en un basural de San Miguel de Tucumán, sumó en las últimas horas un capítulo determinante.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la víctima fue asesinada con una “violencia notable”. Según el informe del Cuerpo Médico Forense entregado a la Unidad Fiscal de Homicidios, bajo la subrogancia de María del Carmen Reuter, la causa de muerte de Erika fue un traumatismo craneofacial grave acompañado de una luxación cervical.

Los peritos detallaron que la joven sufrió golpes contundentes y severos tanto en la cabeza como en el rostro. Además, la lesión en las vértebras del cuello resultó letal, lo que refuerza la saña con la que actuó el o los agresores antes de descartar el cuerpo en un predio de residuos del barrio Manantial Sur.

Luego de la llegada de los agentes a la escena, intervino el Ministerio Público Fiscal y activaron el protocolo correspondiente. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter, mientras que trabajaron distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en el lugar para la recolección de pruebas y muestras biológicas.

En medio del operativo, los familiares de la víctima se acercaron después de enterarse del hallazgo a través de las redes sociales. El padre y una hermana identificaron el cuerpo a través de tatuajes y señas particulares, dio a conocer Todo Noticias .

De esa manera, confirmaron que era Erika, una joven que vivía en la zona y que estaba desaparecida desde hace 48 horas. Se estima que el crimen habría ocurrido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.

Los familiares no habían realizado una denuncia por desaparición, ya que ella solía ausentarse de su hogar de manera habitual.