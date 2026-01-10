Un joven está grave tras choque entre moto y auto en Ruta 11

Un joven de 27 años resultó con heridas de gravedad tras protagonizar un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado sobre la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 38, informaron fuentes policiales.

El hecho fue advertido a personal de la Comisaría de Valle María, que se dirigió de inmediato al lugar y constató la colisión entre un automóvil Renault 12 y una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos.

Según se indicó, el automóvil era conducido por un hombre de 73 años, domiciliado en el departamento Diamante, quien no presentó lesiones como consecuencia del impacto. En tanto, la motocicleta era guiada por un joven de 27 años, domiciliado en Valle María, que sufrió heridas de carácter grave.

Tras el choque, el motociclista recibió las primeras atenciones médicas en el nosocomio de Diamante y, debido a la complejidad de su estado, fue trasladado posteriormente al Hospital San Martín de la capital provincial.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención del área de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de establecer las causas del siniestro. De acuerdo a los primeros datos, uno de los rodados circulaba de sur a norte, mientras que el otro lo hacía en sentido contrario, produciéndose una colisión frontolateral.

