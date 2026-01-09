Paraná: Tras una persecución, identificaron a un conductor y le labraron una multa. En barrio Puerto Viejo de la ciudad de araná, precisamente sobre calle Anacleto Medina, se llevó adelante este viernes por la noche un procedimiento que culminó con la identificación de un hombre que venía manejando un auto.

El comisario Hugo Paniagua, jefe de la Comisaría Undécima que depende de la Departamental Paraná, comentó que el operativo policial fue a las 20:30 horas, donde se procedió a la identificación de un Volkswagen Bora, que circulaba por calle Anacleto Medina, en el sentido de circulación norte-sur, donde se le solicitó que baje la marcha.

Tras omitir las señales de luces y la bocina del patrullero, de Guardia Especial, el conductor emprendió la fuga y quiso ingresar al hipermercado Chango Más, dio la vuelta en “U” y retomó calle Anacleto Medina. Tras pasar la intersección con Coronel Aquino, agarró un badén y provocó daños en el cárter, con la pérdida del aceite del motor.

Fue identificado por la división de Guardia Especial, donde el hombre relató que se dio a la fuga de los efectivos policiales por la falta de documentación del vehículo. La fiscal en turno de Investigación y Litigación, que definió que se haga la correcta identificación. Hallaron dinero en efectivo únicamente. Con respecto al auto, fue realizada la multa tras la llegada de personal de la Dirección de Tránsito.