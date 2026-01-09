Cuidacoches amenazó a un hombre que se negó a pagarle  

Un hombre fue amenazado por un cuidacoches al no querer pagarle el dinero solicitado. Por otra parte, una mujer denunció que su hijo la amenazó con una cuchilla.
Durante el mediodía de este viernes, un hombre de 66 años fue víctima de amenazas mientras se encontraba en la vía pública, en la intersección de las calles Victoria y San Juan, en la ciudad de Paraná.
Según se informó, el hecho ocurrió cuando el hombre se disponía a subir a su vehículo y fue abordado por un sujeto que se identificó como “cuidacoches”. De acuerdo al relato, este hombre le solicitó dinero de manera agresiva y, ante la negativa del propietario del automóvil, comenzó a amenazarlo verbalmente. A esta situación se sumó una mujer que acompañaba al individuo, quien también profirió amenazas contra la víctima.
Personal de la Comisaría Segunda intervino de forma inmediata tras ser alertado sobre lo ocurrido. Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron demorar tanto al hombre como a la mujer involucrados en el hecho.
Posteriormente, el fiscal interviniente dispuso la detención de ambos, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.
Amenazas con arma blanca en un domicilio
Durante la tarde, se registró otro procedimiento policial a cargo del personal de la Comisaría Octava, a raíz de una grave situación familiar ocurrida en un domicilio ubicado en calle Neuquén.
La intervención se inició luego de que una mujer se presentara en Tribunales solicitando ayuda. La denunciante manifestó que su hijo, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, estaba bajo los efectos de estupefacientes y la había amenazado con una cuchilla.
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal interviniente dispuso que los efectivos policiales se dirigieran al domicilio señalado para proceder con la detención del joven. El procedimiento se llevó a cabo sin inconvenientes y el individuo fue posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.