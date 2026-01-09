Una constatación por mal estacionamiento desencadenó violento episodio entre conductor e inspectores

Una violenta agresión entre un automovilista e inspectores de Tránsito demandó la intervención del personal policial del Comando Radioeléctrico de La Paz, este jueves, en la intersección de calles San Martín y Sáenz Peña.

Al respecto, el jefe de la Departamental policial La Paz, Carlos Schmunk, explicó a Elonce que el personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar luego de un aviso al 101 que alertaba sobre una gresca entre varias personas en la vía pública. Al arribar el móvil policial, los efectivos constataron que el enfrentamiento ya había cesado, pero confirmaron que momentos antes se había producido una pelea entre inspectores de Tránsito y un conductor al que intentaban labrarle un acta por una infracción por un presunto mal estacionamiento por parte del automovilista.

Schmunk indicó que, tras el hecho, surgieron denuncias cruzadas entre el hombre de 51 años y los cuatro inspectores municipales que realizaban controles en la zona céntrica.

“Los inspectores adujeron que al momento de hacerle una constatación por, supuestamente, estar mal estacionado, este hombre -que sería boxeador- reacciona de manera violenta”, indicó el comisario. En ese sentido, el jefe policial acotó que la profesión del automovilista constituiría “un agravante” al momento de dirimir responsabilidades tras el ataque.

Detención y actuaciones judiciales

Ante la situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del automovilista de 51 años y la correcta identificación de los inspectores involucrados. “La medida se llevó a cabo y ahora sigue el proceso judicial para determinar responsabilidades”, precisó Schmunk.

El jefe policial aclaró que, al momento de la intervención policial, no se constató una agresión directa por parte del automovilista, aunque esa fue la versión aportada por los inspectores. En tanto, el video que se viralizó en las últimas horas muestra únicamente el momento en que uno de los agentes golpea al conductor, sin que se observe la supuesta agresión previa.

Durante la mañana siguiente al hecho, el detenido manifestó dolores corporales, por lo que fue trasladado al hospital para ser examinado. Según el parte médico, no se constataron lesiones óseas ni heridas de gravedad. Los inspectores también fueron examinados por el médico policial, sin registrarse lesiones.

Denuncias cruzadas y análisis del caso

Schmunk remarcó que la función policial en estos casos es separar a las partes y poner en conocimiento de la Justicia lo manifestado por cada una. “Después serán los abogados y la Fiscalía quienes determinen cómo continúa la causa”, explicó.

En este contexto, todos los involucrados quedaron supeditados a la causa, mientras se analizan las imágenes difundidas y los testimonios recogidos. No se descarta que el hombre recupere la libertad en las próximas horas, aunque la investigación continuará para esclarecer el origen del enfrentamiento y las responsabilidades de cada parte.