Video: un conductor e inspectores de Tránsito se trenzaron en lucha y quedaron filmados

Un violento episodio se registró durante un control de tránsito, cuando un conductor agredió físicamente a dos inspectores municipales. El hecho derivó en la intervención policial y una causa judicial por lesiones.
Una violenta agresión entre un automovilista e inspectores de Tránsito demandó la intervención del personal policial del Comando Radioeléctrico de La Paz, este jueves, en la intersección de calles San Martín y Sáenz Peña. Elonce accedió a un video que muestra el momento del grave incidente en la vía pública.
Según se informó desde la Jefatura Departamental de La Paz, personal policial del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar luego de recibir un aviso por un tumulto que se estaba produciendo en la zona céntrica. Al arribar, los efectivos constataron una pelea entre un conductor y dos inspectores municipales de Tránsito que se encontraban realizando tareas de control.
De acuerdo a las actuaciones policiales, el episodio se originó cuando los agentes intentaron labrar una infracción al automovilista por una falta detectada durante el procedimiento. En ese contexto, el conductor, un hombre mayor de edad de 51 años, reaccionó de manera violenta y agredió físicamente a los inspectores, ambos jóvenes de 21 y 23 años.
Intervención policial y decisión de la Fiscalía
Ante la situación, los efectivos policiales intervinieron para restablecer el orden y procedieron a separar a las partes involucradas. Debido a la agresión sufrida por los funcionarios municipales, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que fue informada de lo sucedido y de las circunstancias del hecho.
Tras analizar el caso, la autoridad judicial dispuso la detención del agresor, mientras se avanzaba con la correcta identificación tanto del conductor como de los dos inspectores de Tránsito afectados. Asimismo, se ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes por lesiones leves.
Desde la fuerza policial se indicó que los inspectores municipales presentaron lesiones de carácter leve producto del forcejeo, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. No obstante, se dejaron asentadas las denuncias formales para el avance de la causa.
Denuncias cruzadas y continuidad de la investigación
Además de la detención del automovilista, se informó que se iniciaron denuncias recíprocas entre las partes involucradas, lo que será materia de análisis por parte de la Justicia de La Paz. La investigación buscará determinar con precisión cómo se desencadenó el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.
El procedimiento fue encuadrado bajo la carátula de lesiones leves, mientras se aguardaban nuevas disposiciones judiciales respecto a la situación procesal del detenido. En tanto, los inspectores continuaron con las actuaciones administrativas internas propias del área municipal de Tránsito.