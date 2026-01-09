Una pelea entre choferes provocó el despiste del colectivo de larga distancia sobre Ruta 14

La pelea entre choferes provocó el despiste de un colectivo de larga distancias con 55 pasajeros a bordo, cuando circulaba por la Ruta Nacional 14, en un episodio tan inusual como peligroso, ocurrido en la tarde del jueves, a la altura del kilómetro 139,5 y en jurisdicción del departamento Uruguay.

El hecho se registró poco después de que el colectivo retomara su marcha tras una detención en un parador ubicado a escasos metros del Puesto de Control Vial Bella Vista. La unidad, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, trasladaba a 55 pasajeros desde Buenos Aires con destino a la provincia de Corrientes.

De acuerdo a los primeros reportes policiales, una vez reiniciado el viaje se desató una fuerte discusión entre los dos choferes encargados de la conducción del micro. Lo que comenzó como un cruce verbal escaló rápidamente a una agresión física entre ambos, mientras el vehículo se encontraba en movimiento.

Pérdida de control y momentos de tensión

Producto de la pelea entre los conductores, el micro perdió el control y terminó despistando a baja velocidad hacia la banquina. El colectivo quedó inclinado y, como consecuencia del impacto, se produjo la rotura de algunos cristales de la unidad, generando momentos de gran tensión y temor entre los pasajeros.

Al lugar acudió personal de la comisaría tercera, efectivos policiales del puesto caminero Bella Vista y servicios de emergencia, quienes asistieron rápidamente a los ocupantes del vehículo. Una ambulancia se hizo presente para brindar atención médica preventiva en el lugar.

Fuentes policiales informaron que varios pasajeros presentaron golpes de carácter leve producto del movimiento brusco del colectivo, aunque ninguno de ellos requirió traslado a un hospital. En tanto, los dos choferes involucrados en la pelea también sufrieron lesiones leves derivadas del enfrentamiento físico.

Sin denuncias penales y continuidad del viaje

A pesar de la gravedad del episodio y del riesgo al que fueron expuestos los pasajeros, ninguna de las personas involucradas manifestó su intención de radicar una denuncia penal por lo ocurrido. Las autoridades intervinientes tomaron las actuaciones correspondientes y dejaron constancia del hecho.

El colectivo permaneció en el lugar a la espera de la llegada de una grúa para su remoción, mientras que la empresa dispuso otra unidad para realizar el trasbordo de los 55 pasajeros, quienes pudieron continuar su viaje hacia destino.

Desde el operativo se confirmó que el tránsito en la zona no se vio interrumpido, ya que el micro despistado quedó fuera de la calzada principal.