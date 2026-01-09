 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Uruguay

Un colectivo de larga distancia con 55 pasajeros despistó en la ruta 14

Un ómnibus de larga distancia con 55 pasajeros protagonizó un despiste en la ruta nacional 14 en Concepción del Uruguay. Los ocupantes sufrieron lesiones.

9 de Enero de 2026
Un colectivo de larga distancia despistó a la altura del kilómetro 139,5 de la ruta nacional 14, en jurisdicción del departamento Uruguay. El siniestro vial ocurrió mientras la unidad se desplazaba con pasajeros a bordo y no dejó personas con heridas de gravedad.

 

El vehículo involucrado fue un colectivo marca Volkswagen, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, que transportaba a un total de 55 pasajeros. Según se informó oficialmente, el ómnibus había partido desde la ciudad de Buenos Aires con destino a Mercedes, provincia de Corrientes, y tenía previsto su regreso a la Capital Federal.

 

Tras el despiste, se solicitó la intervención de una ambulancia y personal de atención médica acudió al lugar para asistir de manera preventiva a los ocupantes. Luego de la evaluación correspondiente, se determinó que tanto los pasajeros como los choferes presentaron solo lesiones leves.

 

De acuerdo a lo indicado por las autoridades, ninguna de las partes involucradas manifestó intención de radicar denuncia por el hecho. En tanto, el colectivo siniestrado quedó a la espera de una grúa para su remoción, mientras que los pasajeros continuaron el viaje en otra unidad dispuesta por la empresa transportista.

 

Temas:

Concepción del Uruguay Ruta Nacional 14 colectivo
