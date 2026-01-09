Un colectivo de larga distancia con 55 pasajeros despistó en la ruta 14

Un colectivo de larga distancia despistó a la altura del kilómetro 139,5 de la ruta nacional 14, en jurisdicción del departamento Uruguay. El siniestro vial ocurrió mientras la unidad se desplazaba con pasajeros a bordo y no dejó personas con heridas de gravedad.

El vehículo involucrado fue un colectivo marca Volkswagen, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, que transportaba a un total de 55 pasajeros. Según se informó oficialmente, el ómnibus había partido desde la ciudad de Buenos Aires con destino a Mercedes, provincia de Corrientes, y tenía previsto su regreso a la Capital Federal.

Tras el despiste, se solicitó la intervención de una ambulancia y personal de atención médica acudió al lugar para asistir de manera preventiva a los ocupantes. Luego de la evaluación correspondiente, se determinó que tanto los pasajeros como los choferes presentaron solo lesiones leves.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades, ninguna de las partes involucradas manifestó intención de radicar denuncia por el hecho. En tanto, el colectivo siniestrado quedó a la espera de una grúa para su remoción, mientras que los pasajeros continuaron el viaje en otra unidad dispuesta por la empresa transportista.

