Dos jóvenes resultaron heridas tras choque de motos en Avenida Ramírez y Millán

Dos jóvenes resultaron heridas este jueves tras un choque entre dos motos ocurrido en la intersección de avenida Ramírez y calle Millán, una esquina semaforizada con alto flujo vehicular de la ciudad de Paraná. El siniestro se registró pasado el mediodía y motivó la intervención policial y de los servicios de emergencia.

Según pudo saber Elonce, el impacto involucró a dos motocicletas de 110 cilindradas. Una circulaba por Avenida Ramírez, en sentido hacia el norte, y la otra por calle Uruguay.

En uno de los rodados se desplazaban dos jóvenes que debieron ser asistidas por personal sanitario y trasladadas al hospital para su evaluación médica.

La conductora de una de las motos fue llevada en ambulancia sobre una camilla, mientras que su acompañante, también una joven, pudo subir por sus propios medios al móvil sanitario, aunque presentaba una lesión visible en una de sus piernas producto del impacto.

En tanto, el conductor de la otra motocicleta involucrada no presentó lesiones y se retiró del lugar. De acuerdo a lo recabado, acompañó a la ambulancia para interiorizarse sobre el estado de salud de las personas heridas.

Efectivos de la Comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona, trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. Las motocicletas fueron retiradas posteriormente en un móvil policial.

De manera preventiva, el tránsito fue interrumpido durante algunos minutos mientras se desarrollaban las actuaciones y se despejaba la calzada. Una vez finalizadas las tareas, la circulación vehicular quedó completamente normalizada.

Vecinos del lugar señalaron que el choque se habría producido en un momento de cambio del semáforo, por lo que no se descartó que alguno de los rodados haya cruzado con luz amarilla o roja. Elonce.com