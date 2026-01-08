Vivienda desvalijada en Paraná: recuperan un aire acondicionado y hay un detenido

Una vivienda desvalijada en calle Juan Morath, en barrio Chacras y lindante a 4 de Junio, fue el escenario de distintos robos durante los últimos días de diciembre. La propiedad se encontraba abandonada desde hacía poco más de dos meses por riesgo de derrumbe.

En diálogo con Elonce, el jefe de la Comisaría Tercera, comisario Juan Molina, confirmó los hechos y detalló que el primer ingreso ocurrió el 24 de diciembre. “Es una casa que está en estado de abandono, hace aproximadamente dos meses y medio se encuentra deshabitada. Esto hizo que una serie de elementos que había dejado la familia fueran sustraídos”, explicó.

Según relató el funcionario, los delincuentes forzaron una ventana y una puerta para acceder al interior. Entre los objetos denunciados figuraron “cuatro cajas de cerámico, una motoguadaña, herramientas varias y una heladera de 1,20”.

En este contexto, en diálogo con el periodista Mauricio Antematten, la dueña del inmueble había informado que la casa estaba siendo acondicionada con la intención de alquilarla, ya que ella se había mudado a una vivienda en avenida Almafuerte por razones laborales.

Desvalijaron y ocasionaron destrozos en una casa en Paraná. Foto Códigos / Elonce.

Ingresos repetidos y recuperación de bienes

Molina indicó que, al día siguiente, el 25 de diciembre, hubo otro episodio: “Tomamos conocimiento de la sustracción de un aire acondicionado de la misma vivienda”. Tras recorridas policiales en barrio 4 de Junio, se logró recuperar el equipo tras perseguir a dos hombres que escaparon del lugar. El artefacto fue restituido al propietario.

El comisario remarcó que el estado de abandono incidió en los hechos: “La vivienda no está habitada, tiene pocas medidas de seguridad y eso se viralizó en el barrio entre gente de malvivir”.

Jefe de la Comisaría Tercera, comisario Juan Molina. Foto: Elonce.

Un detenido y causa abierta

También señaló que el 26 de diciembre fue apresado un sospechoso mayor de edad. “Queda supeditado a la causa”, sostuvo, aunque aclaró que no se pudieron ordenar allanamientos debido a que el acusado se encuentra en situación de calle y los elementos robados son de “fácil reventa”.

Consultado por un presunto ingreso el 29 de diciembre, Molina indicó que “pudo haber sido así, pero no fue denunciado” y que el hecho continúa bajo investigación con intervención de Fiscalía.