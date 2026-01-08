Desvalijaron y ocasionaron destrozos en una casa en Paraná: “Se llevaron hasta el foco del velador”

REDACCIÓN ELONCE
Una vivienda fue blanco de tres robos consecutivos que provocaron graves destrozos y el faltante de muebles, sanitarios y cableado. La damnificada denunció que, hasta el momento, no recibió respuestas ni avances en la investigación policial.
Una vivienda en avanzado estado de construcción sobre calle Juan Morath de Paraná fue saqueada en tres oportunidades consecutivas, lo que derivó en importantes destrozos estructurales y el robo de prácticamente todos los elementos que se encontraban en el interior. Según relató el periodista Mauricio Antematten, los delincuentes ingresaron en reiteradas ocasiones, entre el 24 y el 31 de diciembre, y se llevaron desde muebles y electrodomésticos hasta ventanas, sanitarios y cableado eléctrico.
De acuerdo a lo manifestado por el conductor de Códigos, el primer ingreso dejó daños en las rejas y aberturas. “Dejaron los fierros retorcidos”, relataron, y explicaron que tras ese episodio intentaron enderezarlos y reforzarlos, aunque las medidas no lograron impedir nuevos ataques. Posteriormente, los delincuentes volvieron a ingresar en dos oportunidades más.
Robos y destrozos reiterados
En uno de los últimos hechos, los delincuentes forzaron la puerta a golpes y se llevaron objetos de escaso valor económico. “Se llevaron hasta el foco del velador que estaba al lado de la cama”, indicó Antematten al denunciar el hecho delictivo. La vivienda, según explicó, estaba siendo acondicionada con la intención de alquilarla y contaba hasta con equipo de aire acondicionado.
Durante los robos, los delincuentes sustrajeron la heladera, la cocina, enchufes, cables y cañerías. También provocaron destrozos al arrancar instalaciones eléctricas y sanitarias. “Rompieron todo”, señaló Antematten al recorrer el lugar tras los hechos.
Daños en sanitarios y estructura
Según detalló, fueron robados el inodoro, la ducha y el bidet. “Todo lo que pudieron llevarse, se lo llevaron. Lo que no cargaron fue por el peso”, explicó el conductor de Códigos. Además, cortaron todos los cables eléctricos posibles, dejando la casa inutilizable.
Las pertenencias que habían quedado en el inmueble fueron sustraídas o dañadas. Parte de los objetos personales habían sido retirados previamente por la propietaria, quien se encontraba organizando su mudanza, pero el resto fue blanco de los reiterados saqueos.
Reclamo por falta de respuestas
La damnificada expresó a Antematten su preocupación por la falta de avances en la investigación. Según indicó, hasta el momento no se realizaron allanamientos ni procedimientos policiales vinculados a los hechos denunciados. “No hay un solo allanamiento, no hay un solo procedimiento que le haya sido notificado”, afirmó.
El caso quedó denunciado y a la espera de medidas judiciales y policiales que permitan esclarecer los robos y determinar responsabilidades.