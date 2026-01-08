Choque de camiones sobre el enlace Zárate-Brazo Largo genera demoras en Ruta 12

Por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión por alcance entre dos camiones, con el posterior vuelco de uno de los rodados involucrados. La circulación es asistida, con paso alternado cada 15 minutos por mano.
Un choque por alcance entre dos camiones de carga provocó este jueves una importante interrupción en el tránsito vehicular sobre el Puente General Urquiza, en el kilómetro 109 de la Ruta Nacional 12. El siniestro, que ocurrió en horas de la mañana, afectó la circulación en una de las principales vías del complejo interprovincial Zárate - Brazo Largo, una conexión clave entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
Como consecuencia del hecho, la mano Norte–Sur se encuentra totalmente cerrada al tránsito. La circulación es asistida por el sentido contrario, con paso alternado cada 15 minutos por mano.
En el lugar trabaja personal policial y equipos de asistencia, solicitándose a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal y, de ser posible, evitar la zona o utilizar vías alternativas hasta tanto se normalice la circulación.