 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Buenos Aires

Choque de camiones sobre el enlace Zárate-Brazo Largo genera demoras en Ruta 12

Por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión por alcance entre dos camiones, con el posterior vuelco de uno de los rodados involucrados. La circulación es asistida, con paso alternado cada 15 minutos por mano.

8 de Enero de 2026
Choque de camiones sobre Ruta 12
Choque de camiones sobre Ruta 12 Foto: Elonce

Por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión por alcance entre dos camiones, con el posterior vuelco de uno de los rodados involucrados. La circulación es asistida, con paso alternado cada 15 minutos por mano.

Un choque por alcance entre dos camiones de carga provocó este jueves una importante interrupción en el tránsito vehicular sobre el Puente General Urquiza, en el kilómetro 109 de la Ruta Nacional 12. El siniestro, que ocurrió en horas de la mañana, afectó la circulación en una de las principales vías del complejo interprovincial Zárate - Brazo Largo, una conexión clave entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

Como consecuencia del hecho, la mano Norte–Sur se encuentra totalmente cerrada al tránsito. La circulación es asistida por el sentido contrario, con paso alternado cada 15 minutos por mano.

 

En el lugar trabaja personal policial y equipos de asistencia, solicitándose a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal y, de ser posible, evitar la zona o utilizar vías alternativas hasta tanto se normalice la circulación.

 

Choque de camiones sobre Ruta 12 (foto Elonce)
Choque de camiones sobre Ruta 12 (foto Elonce)

Temas:

choque por alcance Ruta Nacional 12 complejo Zárate - Brazo Largo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso