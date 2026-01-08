Trágico incendio en Victoria: querellante solicitó nuevas imputaciones

Familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha de antorchas en la ciudad de Victoria en reclamo de justicia por la muerte de Natalia García y Agustina Cabrera, fallecidas tras el incendio ocurrido el 30 de diciembre del año pasado en una rotisería. La movilización partió desde la plaza principal y recorrió distintas arterias céntricas, con una amplia participación de la comunidad.

Al respecto, el abogado querellante Agustín Grecco, representante legal de las familias de ambas víctimas, destacó a Elonce el acompañamiento social que tuvo la convocatoria. “Fue increíble el apoyo, se fue sumando mucha gente mientras caminábamos por una de las arterias principales de Victoria”, expresó.

Acompañamiento y reclamo de justicia

Grecco agradeció el respaldo recibido y remarcó el objetivo del reclamo. “En nombre de la familias García y Cabrera, agradecemos a todos los que se sumaron, porque esta es la forma de hacer justicia, de acá hasta el final, para que todos paguen por la tragedia del fallecimiento de Agustina y de Natalí”, sostuvo.

Marcha de antorchas en Victoria (captura de video de Elías Robledo)

La movilización se realizó de manera pacífica y en silencio, y culminó frente a dependencias judiciales, donde se reiteró el pedido de avances en la investigación.

Avance de la causa judicial

Consultado sobre el estado de la causa, Grecco señaló que se solicitaron nuevas medidas ante la Fiscalía. Indicó que existen testimonios que comprometerían a la propietaria del local gastronómico y a una encargada del lugar. “Verónica y Jocelyn Bernachea tenían pleno conocimiento de lo que pasaba allí. Por eso se presentó un escrito urgente para que se las impute en los mismos términos que el dueño del local, Ramón Alejandro Mansilla”, explicó.

El abogado precisó que mantuvo contacto con los fiscales Iván Yedro y Gamal Taleb, quienes se encontraban analizando las presentaciones realizadas.

Nataly García y Agustina Cabrera, víctimas de trágico incendio en Victoria (foto Elonce)

Grecco confirmó que se llevó adelante un allanamiento solicitado por la querella para el secuestro de freidoras utilizadas en el comercio. “Era un elemento crucial para la investigación, porque se trataba de equipos que se prendían fuego con frecuencia”, afirmó.

Además, sostuvo que la querella pidió que se investigue la responsabilidad tanto de los particulares como del Estado municipal "por acción, omisión y corrupción". “La rotisería funcionaba de manera clandestina en un garaje. No queremos dejar a nadie afuera que tenga responsabilidad directa o indirecta”, remarcó.

Trágico incendio en Victoria: querellante solicitó nuevas imputaciones

Posibles nuevas movilizaciones

Finalmente, Grecco adelantó que las familias analizaban la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones mensuales hasta la finalización del juicio. “La idea es continuar con este reclamo de forma pacífica, pero todavía no hay una fecha confirmada”, aclaró.

La causa continuaba en etapa investigativa mientras las familias de Natalia García y Agustina Cabrera aguardaban definiciones judiciales tras el trágico incendio ocurrido en Victoria. Se recordará que Agustina estaba embarazada y posterior a la tragedia, su pareja, Fabricio Mansilla, se quitó la vida por autodeterminación.