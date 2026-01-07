Trágico incendio en Victoria: “No fue un accidente, sino un doble homicidio”, apuntó el viudo de una víctima

Familiares y amigos de las víctimas del trágico incendio ocurrido en una rotisería de Victoria convocaron a una marcha silenciosa en pedido de justicia, que se realizará este miércoles por la tarde en la ciudad de las siete colinas. La movilización busca reclamar el esclarecimiento del hecho que provocó la muerte de dos mujeres, una de ellas embarazada, y exponer las presuntas irregularidades en las condiciones laborales y de habilitación del local.

Trágico incendio en rotisería de Victoria (foto Elonce)

La convocatoria fue impulsada por Gustavo Zapata, pareja de Natalí García, una de las mujeres fallecidas, quien explicó que la marcha será pacífica y sin consignas partidarias. “No queremos disturbios ni agresiones. Solo una marcha silenciosa para acompañar a las víctimas”, expresó en diálogo con Elonce. La concentración está prevista para las 20.30 en Plaza Moreno, desde donde se marchará hacia Plaza San Martín y luego frente a la Jefatura Departamental de Policía.

Denuncias por falta de habilitación

El familiar de la víctima señaló que la rotisería donde ocurrió el trágico incendio no contaba con habilitación municipal ni condiciones adecuadas de seguridad. “Era prácticamente un garaje donde vendían comida rápida. No tenía habilitación para funcionar como rotisería”, afirmó. Según explicó, lo único habilitado en su momento era un carrito que ya no estaba en funcionamiento y que no tenía relación con el espacio donde trabajaban las mujeres.

En la oportunidad, contó que Natalí trabajaba en dos empleos: por la mañana lo hacía en una pescadería y por la noche cumplía extensas jornadas en la rotisería, que en fechas festivas se extendían hasta la madrugada. “En los últimos días hacía doble turno”, relató Zapata, quien agregó que la joven se encargaba de la elaboración de los pedidos junto a Agustina Cabrera, la otra víctima fatal.

Dolor y reclamo judicial

El concubino de García señaló que la familia atraviesa una situación devastadora. “Psicológicamente, quedamos devastados. A partir de ahora hay fechas que ya no van a ser iguales”, expresó, al tiempo que lamentó: “Hay tantos sueños de una mamá con sus hijos que quedarán truncados”, lamentó. De igual manera remarcó que su objetivo es salir adelante por sus dos hijos.

En cuanto al origen del incendio, indicó que aún no se conocieron peritajes oficiales y que por el momento solo circulan versiones. “Todavía no hay informes de bomberos ni pericias concluidas”, aclaró.

Zapata también cuestionó que los propietarios del local no se hayan comunicado con las familias. “Nunca se acercaron. Ahora además hay restricciones judiciales que impiden el contacto”, indicó. En ese marco, sostuvo que el hecho “no fue un accidente”, sino “un homicidio culposo”, ya que las víctimas no pudieron escapar del lugar mientras que familiares del dueño sí lograron salir.

Agustina Cabrera y Fabricio Mansilla / trágico incendio en Victoria (foto Elonce)

La tragedia tuvo además un impacto aún mayor con el posterior fallecimiento de Fabricio Mansilla, pareja de Agustina Cabrera, quien tomó una drástica decisión horas después del incendio. “Ahí se rompió una familia entera”, lamentó Zapata.

La movilización de este miércoles buscará visibilizar el reclamo de justicia y exigir responsabilidades tanto a los propietarios del local como a los organismos de control. “Luchamos por ellas dos y por tantas víctimas que pueden venir si no se cumplen las normas de seguridad”, concluyó.