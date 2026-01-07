Realizarán una marcha de antorchas en Victoria por las trabajadoras muertas en incendio

Mientras avanzaba la investigación judicial por el trágico incendio ocurrido en una rotisería de la ciudad de Victoria, familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha pacífica de antorchas para reclamar justicia por las dos mujeres fallecidas. La movilización se realizará este miércoles 7 de enero, a partir de las 20.30, con salida desde plaza Moreno, recorrido por calle Congreso y concentración final frente a la Departamental de Policía.

Las víctimas fueron Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y Natalí Ayelén García, de 39, quienes murieron al quedar atrapadas en la cocina del local donde trabajaban. El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando un incendio se desató en una vivienda donde funcionaba una rotisería bajo el nombre Costa Rica.

En el marco de la causa, el abogado Agustín Grecco se presentó formalmente como querellante en representación de las familias de ambas mujeres. El letrado indicó que el lugar donde se produjo la tragedia era “un garage que funcionaba como rotisería, un comercio no autorizado, prácticamente clandestino”, y explicó que se realizaron las primeras actuaciones judiciales, mientras se aguardaban los resultados de las pericias técnicas.

Por el momento, la causa no tenía imputados formales, aunque la investigación señalaba a dos posibles responsables: el propietario de la vivienda y del local no habilitado, y el Municipio, por una presunta falta de controles sobre el funcionamiento del espacio. En ese sentido, la querella buscaba determinar si existieron omisiones graves en inspecciones o habilitaciones que permitieron el desarrollo de la actividad en esas condiciones.

Grecco señaló que la investigación se encontraba en una etapa inicial, pero remarcó que se mantenía en contacto permanente con la Fiscalía. “Esta causa no solo corresponde a las familias de las víctimas, sino a toda la comunidad”.

Marcha de antorchas

A través de un mensaje difundido en redes sociales, familiares y allegados convocaron a la comunidad a participar de una “marcha pacífica de silencio y respeto” para honrar la memoria de las mujeres fallecidas y sostener el reclamo de justicia. “Llevemos una vela y caminemos juntos por ellas”, expresaron en la convocatoria.

El abogado destacó la importancia de acompañar el dolor con un reclamo colectivo y firme. “El objetivo es uno solo y lo vamos a buscar hasta el final: justicia”, sostuvo, al tiempo que recordó que Natalí García era madre de dos hijos adolescentes y que Agustina Cabrera, de 20 años, se encontraba embarazada.

La conmoción en la comunidad se profundizó días después, cuando se conoció el fallecimiento del novio de la joven embarazada, quien había tomado la decisión de quitarse la vida y murió el viernes 2 de enero, pese a los esfuerzos médicos.

Carta a la intendenta de Victoria

Por otra parte, las familias de las víctimas enviaron una carta a la intendenta de Victoria, Isa Castagnino en la cual, según indica LT 39, le piden la renuncia de responsables de las áreas de Bromatología, Seguridad y control urbano, Seguridad y Seguridad Vial.

El textual:

"Sra Isa Castagnino Xavier. Presidenta municipal de Victoria

Las familias de Natalí García y Agustina Cabrera, víctimas fatales del hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en Victoria, nos dirigimos a usted con absoluta claridad y sin rodeos.

Lo sucedido no fue un hecho fortuito ni inevitable. Fue el resultado de fallas graves del Estado Municipal, de controles que no se realizaron, de medidas de control que no existieron y de funcionarios que no velaron por la seguridad de los vecinos dentro de las áreas que tenían a su cargo.

"Por este motivo exigimos la remoción inmediata como empleados públicos y su apartamiento de cualquier función dentro de la municipalidad de Victoria de las siguientes personas:

• Pamela Padula Rosa, responsable del área de Bromatología.

• Gómez María Cecilia, Bromatología.

• Fabián Daidé, responsable del área de Seguridad y Control Urbano.

• Mancilla Daniel, del área de Seguridad.

• María Inés Dionicio, responsable del área de Seguridad Vial.

Las áreas que estos funcionarios conducían tenían una obligación concreta, proteger la vida y la integridad de las personas. Esa obligación fue incumplida. No hubo controles suficientes, no hubo prevención efectiva, no hubo intervención adecuada.

Estas omisiones no son abstractas ni administrativas, tienen nombre y consecuencias. Las consecuencias fueron las muertes de Natalie García y Agustina Cabrera. La permanencia de estas personas en sus cargos y en la función pública dentro de cualquier área de la municipalidad de Victoria constituye una burla en este momento tan doloroso para las familias y para toda la comunidad. Sostenerlos en funciones implica desconocer la gravedad de lo ocurrido y el daño institucional. No se trata aquí de responsabilidades penales que serán determinadas por la justicia, sino de responsabilidad directa, política, administrativa y funcional por no haber velado por la seguridad de los vecinos dentro de sus competencias. No estamos solicitando explicaciones, ni comunicados ni gestos formales. Estamos exigiendo una decisión concreta, la remoción inmediata de quienes fallaron en el deber básico del Estado, que es cuidar la vida. El 30 de diciembre marcó un antes y un después para nuestra familia. Hoy el municipio debe responder con hechos".