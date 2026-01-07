 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En la noche del miércoles

Incendio en Victoria: se realizó la marcha de antorchas para pedir justicia por las dos jóvenes fallecidas

El incendio en Victoria que causó la muerte de dos mujeres generó una fuerte reacción social. Familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha pacífica de antorchas para reclamar justicia y el esclarecimiento del trágico hecho.

7 de Enero de 2026
Imagen de la movilización frente a la departamental policial.
Imagen de la movilización frente a la departamental policial. Foto: Elías Robledo.

REDACCIÓN ELONCE

El incendio en Victoria que causó la muerte de dos mujeres generó una fuerte reacción social. Familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha pacífica de antorchas para reclamar justicia y el esclarecimiento del trágico hecho.

Mientras avanzaba la investigación judicial por el incendio en Victoria, familiares, amigos y vecinos de las víctimas llevaron adelante una movilización pacífica para exigir justicia por las dos mujeres fallecidas. La convocatoria tuvo lugar el miércoles 7 de enero por la noche y reunió a una gran cantidad de personas en el centro de la ciudad.

 

 

La marcha comenzó alrededor de las 20.30 desde plaza Moreno, donde los participantes se concentraron con antorchas y carteles alusivos al reclamo. Desde allí, la columna avanzó por calle Congreso, una de las arterias principales de Victoria, en un clima de profundo respeto y conmoción.

 

Foto: Captura de video de El&iacute;as Robledo.
Foto: Captura de video de Elías Robledo.

 

El recorrido finalizó frente a la Jefatura Departamental de Policía, donde los manifestantes realizaron una concentración para visibilizar el pedido de justicia y acompañar a las familias de las víctimas en medio del dolor por la pérdida.

 

El trágico hecho que conmovió a Victoria

 

El incendio en Victoria ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando se desató un fuego en una vivienda donde funcionaba una rotisería conocida como “Costa Rica”. Por causas que aún eran materia de investigación, las llamas se propagaron rápidamente en el sector de la cocina.

 

Foto: Captura de video de El&iacute;as Robledo.
Foto: Captura de video de Elías Robledo.

 

Como consecuencia del siniestro, dos trabajadoras quedaron atrapadas en el interior del local y fallecieron en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y Natalí Ayelén García, de 39, cuyas muertes generaron una profunda conmoción en la comunidad.

 

Temas:

marcha Victoria incendio fatal mujeres fallecidas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso