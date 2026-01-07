Incendio en Victoria: se realizó la marcha de antorchas para pedir justicia por las dos jóvenes fallecidas

Mientras avanzaba la investigación judicial por el incendio en Victoria, familiares, amigos y vecinos de las víctimas llevaron adelante una movilización pacífica para exigir justicia por las dos mujeres fallecidas. La convocatoria tuvo lugar el miércoles 7 de enero por la noche y reunió a una gran cantidad de personas en el centro de la ciudad.

La marcha comenzó alrededor de las 20.30 desde plaza Moreno, donde los participantes se concentraron con antorchas y carteles alusivos al reclamo. Desde allí, la columna avanzó por calle Congreso, una de las arterias principales de Victoria, en un clima de profundo respeto y conmoción.

Foto: Captura de video de Elías Robledo.

El recorrido finalizó frente a la Jefatura Departamental de Policía, donde los manifestantes realizaron una concentración para visibilizar el pedido de justicia y acompañar a las familias de las víctimas en medio del dolor por la pérdida.

El trágico hecho que conmovió a Victoria

El incendio en Victoria ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando se desató un fuego en una vivienda donde funcionaba una rotisería conocida como “Costa Rica”. Por causas que aún eran materia de investigación, las llamas se propagaron rápidamente en el sector de la cocina.

Foto: Captura de video de Elías Robledo.

Como consecuencia del siniestro, dos trabajadoras quedaron atrapadas en el interior del local y fallecieron en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y Natalí Ayelén García, de 39, cuyas muertes generaron una profunda conmoción en la comunidad.