Detuvieron a una mujer por agredir a una funcionaria policial

Una mujer fue detenida luego de agredir físicamente a una funcionaria policial durante una diligencia judicial dispuesta por el Juzgado de Familia. El hecho ocurrió en una vivienda y derivó en una causa por resistencia a la autoridad.
Detuvieron a una mujer en Concepción del Uruguay.
Una mujer fue detenida luego de agredir físicamente a una funcionaria policial que se encontraba cumpliendo una orden judicial dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Concepción del Uruguay. El procedimiento se desarrolló este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Dra. Ratto al 2600, alrededor de las 19 horas.
Según se informó, personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar se hizo presente en el domicilio para acompañar a un menor de edad y a su progenitor en el retiro de efectos personales, en el marco de una diligencia judicial previamente autorizada.
La agresión durante el procedimiento
Al momento de ingresar a la vivienda, la moradora del lugar cerró repentinamente la puerta de acceso y, sin mediar palabra, atacó a la funcionaria policial. De acuerdo al parte oficial, la mujer tomó violentamente del cabello a la agente, lo que dio inicio a un forcejeo en el interior del inmueble.
Ante esta situación, los efectivos intervinientes procedieron a la aprehensión de la agresora con el objetivo de resguardar la integridad física de la funcionaria policial y del menor que se encontraba presente durante el procedimiento.
Exámenes médicos y lesiones
Tras el incidente, tanto la funcionaria policial como la mujer aprehendida fueron examinadas por el médico policial de turno. Según se indicó, ambas presentaron lesiones de carácter leve, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de mayor complejidad.
Las actuaciones continuaron con la notificación a las autoridades judiciales correspondientes, a fin de definir la situación procesal de la mujer detenida.
Intervención judicial
Puesta en conocimiento de lo ocurrido, la fiscal auxiliar Dra. Denisse Caraballo dispuso el alojamiento de la mujer en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. La detenida quedó imputada por el delito de resistencia a la autoridad y a disposición de la Justicia, mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
El procedimiento fue encuadrado dentro de las intervenciones habituales que realiza la fuerza policial en cumplimiento de órdenes emanadas por el Juzgado de Familia, en contextos que involucran a menores de edad y situaciones de conflicto.