Robó 150 millones de pesos, pero lo atraparon cuando se compró un auto usado

Un hombre con antecedentes delictivos fue detenido en la localidad misiones de Puerto Iguazú acusado robar más de 150 millones de pesos de una vivienda y posteriormente comprarse un vehículo con parte del dinero sustraído.
Según consignaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado por un vecino de 63 años, quien al regresar a su vivienda ubicada sobre la calle Tareferos advirtió que desconocidos habían ingresado tras forzar una abertura.
Del interior del domicilio se llevaron 300.000 reales y 45.000 dólares, botín que a la cotización actual supera los 150 millones de pesos. Del lugar también se sustrajeron joyas y llaves de varios vehículos, publicó La voz de Misiones.
El hecho delictivo fue captado por cámaras de seguridad y a partir del análisis del material fílmico y del trabajo conjunto entre la División Cibercrimen y la División Investigaciones de la Unidad Regional V, los efectivos identificaron como presunto autor a Diego Javier “Cangrejo” C. (33), conocido en el ambiente delictivo local.
Tras tareas de seguimiento y averiguaciones, el sospechoso fue localizado y detenido el último lunes en la ciudad de las cataratas.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró un automóvil Renault Clio, que se presume habría sido adquirido con dinero proveniente del robo. En continuidad con la investigación y, por orden del Juzgado de Instrucción Tres, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Rita, donde se incautó una mochila que tendría relación directa con el hecho.
El detenido fue notificado del motivo de su arresto y trasladado a sede judicial. La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar el destino del dinero y las joyas sustraídas, así como la posible participación de otros involucrados en el ilícito.