Detuvieron a dos sospechosos tras allanamientos por amenazas armadas en Paraná

Allanamiento por amenazas. Un procedimiento policial realizado este miércoles en el barrio 12 de Octubre de Paraná culminó con el secuestro de un arma de fuego, una motocicleta, elementos presuntamente robados y plantas de cannabis sativa, además de la aprehensión de dos hombres. El procedimiento se concretó en el marco de una causa por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

El operativo se llevó adelante tras una denuncia que alertó sobre amenazas efectuadas con un arma de fuego. Con la correspondiente autorización del fiscal de Investigación interviniente, efectivos policiales realizaron el registro de una vivienda ubicada en ese sector de la ciudad.

Intento de evasión y secuestros

Durante el allanamiento, los agentes identificaron a dos sujetos que intentaron evadir la acción policial al momento del ingreso a la propiedad. Sin embargo, ambos fueron reducidos y aprehendidos en el lugar, quedando a disposición de la Justicia.

En el interior del domicilio, los uniformados secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con su correspondiente cartuchería, una motocicleta, un morral que contenía distintos artículos de procedencia dudosa y dos plantas de cannabis sativa. Todo el material fue puesto a resguardo como evidencia para la causa judicial en trámite.

Desde la fuerza indicaron que “el procedimiento se realizó conforme a lo ordenado por la Fiscalía y permitió el secuestro de elementos de interés para la investigación”, según señalaron fuentes policiales.

Imputaciones y actuación judicial

Como resultado del procedimiento, ambos individuos quedaron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y por infracción a la Ley de Estupefacientes, en relación al hallazgo de las plantas de cannabis. La causa continuaba su curso bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se analizaba la situación procesal de los aprehendidos.

Intervino personal de Comisaría Decimoquinta, que tuvo a su cargo tanto la ejecución del allanamiento como las actuaciones posteriores, en coordinación con la Fiscalía de Investigación.

El procedimiento formó parte de una serie de operativos dispuestos en el marco de investigaciones por hechos vinculados a amenazas con armas de fuego, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia y poner a disposición de la Justicia a los responsables.