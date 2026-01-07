Se produjo un derrame de combustible en el rulo del Túnel Subfluvial

REDACCIÓN ELONCE
Un derrame de combustible se registró este miércoles por la noche sobre el rulo del Túnel Subfluvial, provocando la intervención inmediata de Defensa Civil, personal del túnel, tránsito municipal y Bomberos. El hecho ocurrió alrededor de las 21:21 horas y no generó lesionados, aunque sí requirió medidas de contención y prevención por la extensión del combustible derramado.
Según informaron las autoridades, la pérdida de combustible se extendió aproximadamente 1.000 metros, desde el inicio del rulo hasta el carril que conduce hacia Santa Fe. Personal especializado colocó material absorbente para minimizar los riesgos de deslizamiento y posibles accidentes, mientras que se recomendó a los conductores circular con extrema precaución.
Intervención rápida y recomendaciones a conductores
Lucas García explicó a Elonce: “Se trabajó en conjunto con el personal del túnel y Defensa Civil para contener el derrame. La recomendación principal es extremar precauciones al circular en el sentido hacia Santa Fe, ya que la superficie aún puede resultar resbaladiza”.
Asimismo, se instó a la población a reportar cualquier camión o transporte de gran porte que pierda combustible en la zona, para actuar con rapidez y evitar accidentes. “El material absorbente fue colocado en el lugar de inmediato, pero pedimos colaboración ciudadana para prevenir nuevos incidentes”, agregaron desde el organismo.
Afortunadamente, en la zona no se registraron despistes graves ni lesionados, aunque sí se intervinieron dos pequeños incidentes que no pasaron a mayores. El operativo de limpieza y contención continuó hasta que se logró estabilizar el área y garantizar la circulación segura de los vehículos.