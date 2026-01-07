Dos familias se pelearon en la Peatonal San Martín

REDACCIÓN ELONCE
Una pelea entre dos familias en la Peatonal San Martín se registró este miércoles por la tarde en pleno centro de Paraná. El hecho ocurrió en la intersección con calle Gualeguaychú y requirió la intervención policial, aunque no se registraron personas con lesiones de gravedad.
Un episodio de violencia se produjo este miércoles alrededor del mediodía en la Peatonal San Martín, en su cruce con calle Gualeguaychú, una de las zonas más transitadas del centro de Paraná. Dos familias protagonizaron una pelea que generó preocupación entre peatones y comerciantes que se encontraban en el lugar.
El comisario principal Diego Cuevas, segundo jefe de la División Bancaria dependiente de la Policía de Entre Ríos, brindó detalles del procedimiento realizado tras el aviso recibido por el personal policial que cumple funciones en la peatonal.
“Alrededor de las 13 horas, el personal de la división que se encuentra en la Peatonal San Martín informó de una pelea que se había producido en inmediaciones con calle Gualeguaychú”, explicó Cuevas en diálogo con Elonce.
Intervención policial e identificación de las partes
Según precisó el comisario, al llegar los móviles policiales se logró identificar a las personas involucradas en la gresca. “Al arribo de los móviles, lograron dar con las partes intervinientes. Por un lado, un hombre de 37 años y, por el otro, dos mujeres de 50 y 28”, detalló.
Las dos mujeres fueron identificadas por personal de Comisaría Primera y explicaron el origen del conflicto. “Manifestaron que minutos antes cuando realizaban tareas de cuidacoches tuvieron una discusión con un hombre que realizaba la misma actividad”, indicó Cuevas.
A raíz de esa discusión verbal, la situación escaló y derivó en una pelea física. No obstante, desde la fuerza aclararon que el enfrentamiento no dejó heridos de gravedad. “Producto de ello, se produjo una gresca, de la cual no se tuvo registro de una persona con lesiones de consideración”, sostuvo el funcionario policial.
Decisión judicial y situación de los involucrados
Tras el procedimiento inicial en la Peatonal San Martín, las dos mujeres involucradas fueron asistidas por la Policía y se les ofreció formalizar la denuncia correspondiente. Sin embargo, decidieron no avanzar por la vía judicial.
“A las dos mujeres se les ofrece ser trasladadas a la dependencia para formalizar la denuncia correspondiente, pero se negaron a accionar legalmente contra el hombre. Solamente manifestaron el deseo de querer retirarse del lugar”, agregó Cuevas.
Por su parte, la Fiscalía en turno dispuso que el hombre de 37 años fuera trasladado para su correcta identificación y control. El sujeto fue examinado por el médico policial y, tras constatarse que no presentaba lesiones ni antecedentes penales o policiales, recuperó la libertad.