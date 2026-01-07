 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Paraná

Dos familias se pelearon en la Peatonal San Martín

Una pelea entre dos familias en la Peatonal San Martín se registró este miércoles por la tarde en pleno centro de Paraná. El hecho ocurrió en la intersección con calle Gualeguaychú y requirió la intervención policial, aunque no se registraron personas con lesiones de gravedad.

7 de Enero de 2026
Pelea.
Pelea. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Una pelea entre dos familias en la Peatonal San Martín se registró este miércoles por la tarde en pleno centro de Paraná. El hecho ocurrió en la intersección con calle Gualeguaychú y requirió la intervención policial, aunque no se registraron personas con lesiones de gravedad.

Un episodio de violencia se produjo este miércoles alrededor del mediodía en la Peatonal San Martín, en su cruce con calle Gualeguaychú, una de las zonas más transitadas del centro de Paraná. Dos familias protagonizaron una pelea que generó preocupación entre peatones y comerciantes que se encontraban en el lugar.

 

El comisario principal Diego Cuevas, segundo jefe de la División Bancaria dependiente de la Policía de Entre Ríos, brindó detalles del procedimiento realizado tras el aviso recibido por el personal policial que cumple funciones en la peatonal.

 

Alrededor de las 13 horas, el personal de la división que se encuentra en la Peatonal San Martín informó de una pelea que se había producido en inmediaciones con calle Gualeguaychú”, explicó Cuevas en diálogo con Elonce.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Intervención policial e identificación de las partes

 

Según precisó el comisario, al llegar los móviles policiales se logró identificar a las personas involucradas en la gresca. “Al arribo de los móviles, lograron dar con las partes intervinientes. Por un lado, un hombre de 37 años y, por el otro, dos mujeres de 50 y 28”, detalló.

 

 

Las dos mujeres fueron identificadas por personal de Comisaría Primera y explicaron el origen del conflicto. “Manifestaron que minutos antes cuando realizaban tareas de cuidacoches tuvieron una discusión con un hombre que realizaba la misma actividad”, indicó Cuevas.

 

A raíz de esa discusión verbal, la situación escaló y derivó en una pelea física. No obstante, desde la fuerza aclararon que el enfrentamiento no dejó heridos de gravedad. “Producto de ello, se produjo una gresca, de la cual no se tuvo registro de una persona con lesiones de consideración”, sostuvo el funcionario policial.

 

Decisión judicial y situación de los involucrados

 

Tras el procedimiento inicial en la Peatonal San Martín, las dos mujeres involucradas fueron asistidas por la Policía y se les ofreció formalizar la denuncia correspondiente. Sin embargo, decidieron no avanzar por la vía judicial.

 

A las dos mujeres se les ofrece ser trasladadas a la dependencia para formalizar la denuncia correspondiente, pero se negaron a accionar legalmente contra el hombre. Solamente manifestaron el deseo de querer retirarse del lugar”, agregó Cuevas.

 

Por su parte, la Fiscalía en turno dispuso que el hombre de 37 años fuera trasladado para su correcta identificación y control. El sujeto fue examinado por el médico policial y, tras constatarse que no presentaba lesiones ni antecedentes penales o policiales, recuperó la libertad.

Temas:

Pelea Peatonal San Martín
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso