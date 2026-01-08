Huyó de la policía y se ocultó en una casa: tenía un arma cargada y "una suma significativa dinero"

Un operativo policial se llevó a cabo ayer alrededor de las 22:00 horas en la intersección de las calles Dominico Irlandeces y Tibiletti, de Paraná donde personal de la Guardia Especial intervino tras detectar una maniobra sospechosa durante una recorrida preventiva.

Según se informó, los efectivos observaron a un individuo que circulaba a bordo de una motocicleta de gran cilindrada. Al advertir la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución por la zona.

El sujeto fue interceptado a pocos metros, momento en el que abandonó la motocicleta y se refugió en el interior de un domicilio. Los uniformados lograron alcanzarlo y proceder a su aprehensión, aunque la situación se tornó tensa cuando, durante la requisa, se constató que portaba un arma de fuego.

Resistencia y refuerzos policiales

En el momento de la detención, el sospechoso ofreció resistencia y fue acompañado por otras personas que se encontraban en el lugar, quienes intentaron agredir al personal policial. Ante este escenario, fue necesario solicitar apoyo de más unidades para restablecer el orden y asegurar el procedimiento.

Una vez controlada la situación, los efectivos realizaron el secuestro de varios elementos de interés para la causa. Entre ellos, se incautó un arma de fuego tipo Glock, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y cartuchos.

Elementos secuestrados y cargos

Además del arma, se halló un bolso que contenía una suma significativa de dinero en efectivo y un teléfono celular. La motocicleta utilizada por el sospechoso durante la huida también fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

Los detenidos quedaron imputados por los delitos de portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad, y el procedimiento fue comunicado a la fiscalía en turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.