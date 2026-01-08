Salta: interceptaron una embarcación desde Bolivia con casi 26 kilos de pasta base

El operativo se realizó en Orán, cuando llevaban la droga en el río Bermejo. Un hombre fue detenido y tres menores, de nacionalidad boliviana, quedaron a resguardo de sus familias.
Una patrulla fluvial arrestó a cuatro personas, un mayor y tres menores, y además decomisó un cargamento de casi 26 kilos de pasta base de cocaína que trasladaban en un bote por el río Bermejo, a la altura de Orán, ubicada a 277 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta.
Las detenciones se efectivizaron cuando los integrantes de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 20 “Orán” divisaron que una embarcación inflable se desplazaba por el caudal del río desde Bolivia hacia la Argentina y estaba ocupada por cuatro individuos.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, al solicitarles que detuvieran la marcha realizaron maniobras bruscas e intentaron acelerar, pero a unos metros el bote colisionó contra la vegetación del lugar.
Inmediatamente, los gendarmes aprehendieron a los involucrados y registraron la embarcación, en la cual había una bolsa de arpillera, que contenía paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.
En total, se decomisaron 25 kilos 955 gramos de pasta base de cocaína, que estaban distribuidos en 25 “ladrillos”, mientras que el ciudadano mayor de edad quedó detenido y los menores fueron entregados a sus familiares en el paso internacional Aguas Blancas, que marca el límte entre ambos países.