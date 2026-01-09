Un hombre falleció tras choque frontal entre un auto y un camión en la RN 14

Este viernes, alrededor de las 10, un grave siniestro vial se registró en la Ruta Nacional 14, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Santo Tomé. Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a un camión con contenedor y un auto Fiat Siena, que protagonizaron un violento choque en la conocida curva del Gaucho Gil.

El impacto se produjo cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor del Fiat Siena intentó sobrepasar una fila de camiones que circulaban en dirección sur, hacia Santo Tomé. Durante la maniobra, se encontró de frente con el camión que se dirigía hacia el norte. El choque fue tan violento que el camión perdió el control, arrastrando al vehículo menor hasta un alambrado, donde ambos rodados comenzaron a incendiarse, según informó Diario Época.

Fallecimiento y daños materiales irreparables

Como consecuencia del fuerte impacto, el automóvil quedó atrapado debajo del camión, y su conductor falleció en el acto. Los bomberos de la ciudad de Santo Tomé intentaron sofocar el fuego, aunque el cuerpo de la víctima fue alcanzado por las llamas.

Por otro lado, el chofer del camión sufrió lesiones leves, aunque el daño material fue total, tanto en el camión como en el automóvil.

Tránsito interrumpido y trabajos en el lugar

El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permanece cortado mientras se realizan las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias que originaron el grave siniestro vial.