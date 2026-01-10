Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria y aseguró que hay más de 160 damnificados

El entrenador Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria tras invertir en desarrollos “en pozo” en La Plata y advirtió: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”.
Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria que lo tiene como una de las víctimas y que involucra a una reconocida desarrolladora de la ciudad de La Plata. El actual director técnico de Banfield hizo pública la situación en medio de la preparación del equipo de cara a la temporada 2026 y aseguró que la obra en la que invirtió nunca fue finalizada, mientras que el dinero aportado no fue devuelto.
Según relató el propio Troglio, la inversión se realizó durante el año 2024 en departamentos “en pozo”, bajo la promesa de una renta mensual y la posterior entrega de las unidades. Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron los incumplimientos. “Nos encontramos con que no pueden seguir adelante con los departamentos que ya habíamos pagado por anticipado”, explicó en diálogo con América TV.
Visiblemente preocupado, el exfutbolista remarcó que su caso no es aislado y que la situación afecta a decenas de personas. “Yo puedo seguir viviendo, pero hay gente que puso los ahorros de su vida”, expresó, dejando en evidencia el impacto económico y emocional que generó la presunta maniobra fraudulenta.
La desarrolladora señalada y el origen de la inversión
Pedro Troglio denunció la estafa inmobiliaria vinculando el hecho a la empresa ABES, una desarrolladora de negocios con fuerte presencia en La Plata. Según explicó, el vínculo con los responsables surgió de manera informal. “Conocí a los encargados de la empresa en un asado con conocidos”, relató, y agregó: “Nos dieron una sensación de que estaba todo bien, pero ahora nos encontramos con esto”.
De acuerdo a su testimonio, la constructora prometió la edificación de departamentos, pero desde hace varios meses dejó de cumplir con los pagos de renta comprometidos. “Prometió la construcción de unos departamentos, pero hace tres o cuatro meses dejaron de pagar la renta”, detalló el entrenador.
La situación se agravó cuando la empresa transfirió el proyecto a otra administración. Según Troglio, esta nueva gestión “no va a reconocer” el dinero que cada uno de los inversores aportó, lo que profundizó el conflicto y aceleró las acciones judiciales por parte de los damnificados.
La denuncia judicial y una inversión millonaria
En el marco de la causa, Pedro Troglio denunció la estafa inmobiliaria junto a su esposa ante la Justicia y apuntó contra Diego Lacki y Macarena Núñez, administradores del proyecto. En la presentación judicial sostuvo que invirtió sus ahorros familiares en distintos fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, con promesas que nunca se cumplieron, precisó Clarín.
Según consta en la denuncia, el DT comenzó invirtiendo en el fideicomiso ABES Dezzeo por un departamento valuado en 64 mil dólares, con el compromiso de una renta mensual hasta la finalización de la obra. “Ese pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja, lo pagaban. A la fecha, hace meses que no se abona”, detalló en el escrito.
Además, Troglio y su pareja realizaron otro aporte cercano a los 93 mil dólares. En ese momento, el entrenador se encontraba dirigiendo en Honduras y, por insistencia de Lacki, transfirió el dinero a una cuenta en Estados Unidos. En la denuncia, se plantea una grave sospecha: “Es evidente que los fondos fueron apropiados por Lacki en sus cuentas personales en el exterior del país”.