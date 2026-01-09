Recuperaron una suma cercana a $200.000 en el interior de un auto tras una estafa en La Paz

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo policial permitió desarticular una estafa bajo la modalidad cuento del tío, iniciada en La Paz y esclarecida en Paraná, donde se recuperó una importante suma de dinero.
Una estafa bajo la modalidad "cuento del tío" fue desbaratada este viernes por la tarde gracias a un operativo policial realizado en la ciudad de Paraná, que permitió recuperar una importante suma de dinero en efectivo y avanzar en la identificación del presunto autor del hecho. El engaño se había concretado días atrás en la ciudad de La Paz y tuvo como víctima a una mujer de 50 años.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó tras una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal de Investigaciones de la Departamental La Paz, en conjunto con efectivos que se encontraban trabajando en la capital entrerriana. Durante el operativo, lograron localizar un vehículo Peugeot 206, vinculado directamente con la maniobra delictiva.
En el interior del automóvil se halló la totalidad del dinero sustraído, el cual quedó formalmente secuestrado y será incorporado como prueba clave en la causa judicial que continúa en etapa investigativa.
Cómo se produjo la estafa en La Paz
El comisario principal Sergio Aguiar, jefe de Investigaciones de la Departamental La Paz, explicó a Elonce que el hecho ocurrió el pasado 5 de enero. En esa oportunidad, la víctima recibió un llamado telefónico durante la mañana, en el que una persona se hizo pasar por empleado de una entidad bancaria.
Mediante este ardid, característico del "cuento del tío", el estafador le manifestó que debía cambiar sus ahorros por supuestos nuevos billetes y que un representante se presentaría en su domicilio para retirar el dinero. Para generar mayor credibilidad, incluso brindó una descripción física del hombre que concurriría al lugar.
Minutos después, un individuo se presentó en la vivienda de la mujer y logró llevarse una suma cercana a los 200 mil pesos. Tras comentar lo sucedido con una vecina y advertir que había sido engañada, la damnificada se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente.
Investigación, hallazgo del dinero y búsqueda del sospechoso
A partir de la denuncia, se iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar tanto al sospechoso como al vehículo utilizado para cometer la estafa. Con esos datos, se solicitó la búsqueda del rodado, que finalmente fue localizado este viernes en la ciudad de Paraná.
Personal policial que se encontraba patrullando divisó el Peugeot 206 y procedió a realizar un allanamiento en su interior, donde se encontró la totalidad del dinero denunciado como sustraído. Según se informó, los elementos secuestrados resultan de suma importancia para el avance de la causa.
De acuerdo a la información oficial, el presunto estafador abandonó el vehículo en calle Montiel y se dio a la fuga a bordo de una camioneta, por lo que continúa siendo intensamente buscado.