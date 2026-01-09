Prefectura incautó un cargamento valuado en más de 38 millones de pesos en Concordia

La Prefectura incautó un cargamento millonario durante un operativo nocturno en la zona del Arroyo Yatay, donde se frustró un intento de contrabando hacia Uruguay.
La Prefectura incautó un cargamento valuado en más de 38 millones de pesos durante un operativo realizado en la tarde-noche de este jueves 8 de enero en inmediaciones del Arroyo Yatay, en cercanías de la localidad entrerriana de Puerto Yeruá, departamento Concordia. El procedimiento permitió frustrar un intento de contrabando de mercadería con destino a la República Oriental del Uruguay.
El accionar fue llevado adelante por personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, en el marco de una recorrida preventiva sobre el río. Durante el patrullaje, los efectivos detectaron movimientos sospechosos en la costa y observaron a un grupo de personas que intentaba trasladar varios bultos desde territorio argentino hacia el país vecino.
Ante esta situación, los uniformados intervinieron de manera inmediata, logrando interceptar a tres individuos que participaban de la maniobra ilegal. Los sospechosos fueron reducidos en el lugar y quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal interviniente, que ahora investiga el hecho.
Mercadería, vehículos y una embarcación secuestrados
Como resultado del operativo en el que la Prefectura incautó un cargamento de gran valor económico, se procedió al secuestro de un total de 25 bultos. En su interior se hallaron cartones de cigarrillos de la marca Gift, mercadería que presuntamente iba a ser ingresada de manera ilegal al Uruguay.
Además de la carga, el personal de Prefectura incautó los medios utilizados para concretar el contrabando. Entre los elementos secuestrados se encuentran una motocicleta, una camioneta y una embarcación a motor, que habría sido utilizada para el cruce de la mercadería por el curso de agua.
Todo el material quedó bajo custodia judicial y será incorporado como prueba en la causa, mientras continúan las actuaciones para determinar si hay más personas involucradas en la organización del traslado ilegal, indicó Concordia Policiales.
Un golpe al contrabando en la costa del río Uruguay
Según indicaron fuentes judiciales, el valor total de lo incautado asciende a unos 38 millones de pesos, lo que convierte al procedimiento en uno de los más importantes de los últimos meses en la zona. El contrabando de cigarrillos es una de las modalidades delictivas más frecuentes en los pasos fluviales no habilitados de la región.