Fuerte choque entre un auto y un camión

Un fuerte choque se registró pasadas las 10.30 de este sábado en el barrio Munilla, cuando un automóvil Fiat de color gris y un camión perteneciente al Municipio, de color blanco, colisionaron en la intersección de avenida Cándido Irazusta y calle 3 de Febrero de Gualeguaychú.

Como consecuencia del impacto, el auto quedó arrinconado sobre la esquina, mientras que el camión terminó cruzado sobre la avenida, a tan solo una cuadra del Mercado Munilla, generando complicaciones momentáneas en la circulación vehicular de la zona, dio cuenta R2820.

De acuerdo a lo precisado por vecinos del lugar, no se registraron personas heridas a raíz del siniestro, aunque sí se produjeron daños materiales en ambos rodados.

Tras el choque, se aguardaba la llegada de personal de Tránsito para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, a fin de establecer las causas que derivaron en el siniestro vial.

Más noticias