 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Gualeguaychú

Fuerte choque entre un auto y un camión

Un automóvil y un camión municipal colisionaron en una transitada esquina, a pocas cuadras del Mercado Munilla de Gualeguaychú. Según indicaron vecinos, no se registraron personas heridas y se aguardaba la intervención de Tránsito.

10 de Enero de 2026
Fuerte choque entre un auto y un camión
Fuerte choque entre un auto y un camión

Un automóvil y un camión municipal colisionaron en una transitada esquina, a pocas cuadras del Mercado Munilla de Gualeguaychú. Según indicaron vecinos, no se registraron personas heridas y se aguardaba la intervención de Tránsito.

Un fuerte choque se registró pasadas las 10.30 de este sábado en el barrio Munilla, cuando un automóvil Fiat de color gris y un camión perteneciente al Municipio, de color blanco, colisionaron en la intersección de avenida Cándido Irazusta y calle 3 de Febrero de Gualeguaychú.

 

Como consecuencia del impacto, el auto quedó arrinconado sobre la esquina, mientras que el camión terminó cruzado sobre la avenida, a tan solo una cuadra del Mercado Munilla, generando complicaciones momentáneas en la circulación vehicular de la zona, dio cuenta R2820.

 

De acuerdo a lo precisado por vecinos del lugar, no se registraron personas heridas a raíz del siniestro, aunque sí se produjeron daños materiales en ambos rodados.

Tras el choque, se aguardaba la llegada de personal de Tránsito para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, a fin de establecer las causas que derivaron en el siniestro vial.

 

Más noticias

Temas:

Choque Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso