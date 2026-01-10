 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Rosario

Una bebé murió por asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Una niña de siete meses falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Fue trasladada de urgencia por sus padres a un centro de salud, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito.

10 de Enero de 2026
Una bebé de siete meses murió este jueves por la noche luego de sufrir una presunta asfixia mientras dormía, en un trágico hecho que es investigado por la Justicia.

Según se informó, el episodio ocurrió poco después de las 21, cuando personal policial tomó conocimiento de la situación a través de un llamado a la Central de Emergencias 911, en el que se solicitaba asistencia para una bebé que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

 

De acuerdo a las primeras actuaciones, la niña se encontraba durmiendo cuando, por causas que se investigan, habría quedado atrapada entre las sábanas, lo que le habría provocado una asfixia. Al advertir la situación, sus padres la trasladaron de urgencia al Policlínico San Martín.

 

Una vez en el centro de salud, personal médico y dos móviles del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos la menor no logró ser reanimada y se confirmó su fallecimiento, informó La Capital

 

La versión preliminar recabada por los médicos y efectivos policiales indicó que la causa del deceso habría sido una asfixia accidental ocurrida mientras la bebé dormía. No obstante, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

 

Temas:

fallecimiento policiales
