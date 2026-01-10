Niño está grave tras quemarse el 40% del cuerpo mientras estaba de vacaciones

Un niño de 12 años resultó gravemente herido al producirse un incendio mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Colón. Según informaron a Elonce, habría manipulado material inflamable y fue derivado a un hospital de Buenos Aires.
Un niño de 12 años sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo luego de un incendio accidental ocurrido en el complejo donde se encontraba alojado junto a su familia, que se encontraba de vacaciones. El hecho se registró en la noche del viernes y dejó al menor con lesiones de gravedad.
De acuerdo a lo manifestado por su padre, el episodio se produjo en un complejo ubicado en inmediaciones de las calles Saavedra Lamas y Ñandubay, de Colón cuando por causas que se tratan de establecer el niño habría manipulado material inflamable en el sector del lavadero, lo que derivó en el inicio del fuego.
Tras el siniestro, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital San Benjamín, donde recibió las primeras atenciones médicas. Desde el nosocomio se informó que, debido a la gravedad de las quemaduras, se resolvió su derivación a un centro de mayor complejidad.
El niño fue trasladado al Hospital Universitario Austral, en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde permanecía internado. El jefe de Policía de la Departamental Colón, Héctor Leonardo Martínez, confirmó a Elonce que “el niño presenta el 40% del cuerpo quemado”.
Asimismo, el funcionario precisó que “estaba con su familia de vacaciones y en el complejo donde se alojaban habría manipulado material inflamable, lo que ocasionó el accidente”.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que continuó trabajando para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el incendio.