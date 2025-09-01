 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Colón

Despistó un minibús con 24 ocupantes sobre Autovía Artigas, a la altura de Ubajay

Un grupo familiar viajaba en un minibús que registró la rotura del tren delantero y terminó impactando contra el guardarraíl en el kilómetro 206 de la Autovía Gervasio Artigas (departamento Colón). No hubo heridos ni interrupción del tránsito.

1 de Septiembre de 2025
Despiste de minibús en Autovía Gervasio Artigas
Despiste de minibús en Autovía Gervasio Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

Un accidente de tránsito ocurrió en la noche de este domingo en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 206, en jurisdicción de Ubajay, departamento Colón.

 

De acuerdo a lo informado por la Policía, un minibús marca Comil, conducido por un hombre de 34 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, trasladaba a un grupo familiar compuesto por 24 personas en sentido sur-norte.

 

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo registró la rotura y desprendimiento del tren delantero, lo que ocasionó la pérdida de control y el posterior impacto contra el guardarraíl derecho de la ruta.

 

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni interrupción en la circulación vehicular, precisaron las autoridades.

 

Más noticias

Temas:

Accidente vial Autovía 14 Ubajay Colón minibús transporte familiar
