Despistó un minibús con 24 ocupantes sobre Autovía Artigas, a la altura de Ubajay

Un accidente de tránsito ocurrió en la noche de este domingo en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 206, en jurisdicción de Ubajay, departamento Colón.

De acuerdo a lo informado por la Policía, un minibús marca Comil, conducido por un hombre de 34 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, trasladaba a un grupo familiar compuesto por 24 personas en sentido sur-norte.

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo registró la rotura y desprendimiento del tren delantero, lo que ocasionó la pérdida de control y el posterior impacto contra el guardarraíl derecho de la ruta.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni interrupción en la circulación vehicular, precisaron las autoridades.

Más noticias