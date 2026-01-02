 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Colón

Una familia bonaerense protagonizó violento vuelco sobre Autovía Artigas, en Ubajay

Como consecuencia del siniestro, una mujer trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde, tras ser examinada por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

2 de Enero de 2026
Vuelco en Ubajay
Vuelco en Ubajay Foto: Policía de Entre Ríos

Como consecuencia del siniestro, una mujer trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde, tras ser examinada por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Vuelco sobre Autovía Artigas. Por causas que se tratan de establecer, despistó y volcó una camioneta Chevrolet S10 sobre el kilómetro 186 de la Autovía Artigas, en jurisdicción de Ubajay (departamento Colón), durante la mañana de este viernes.

 

En el rodado se trasladaba un grupo familiar integrado por un hombre de 37 años, una mujer de 40 años y dos menores de edad, todos oriundos de la localidad de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires.

Vuelco en Ubajay (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco en Ubajay (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del siniestro, la mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde, tras ser examinada por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

 

Cabe destacar que no se registraron terceros involucrados, ni interrupciones en el tránsito, el cual se mantuvo con normalidad en ese tramo de la ruta.

 

Otras noticias

Temas:

Autovía Artigas accidente de tránsito Ubajay siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso