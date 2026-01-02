Detuvieron a dos hombres tras violento incidente armado y amenazas

Detenidos en Paraná. Dos procedimientos policiales realizados durante la jornada de este jueves derivaron en la detención de varias personas por distintos hechos de violencia y resistencia a la autoridad en Paraná; en ambos casos intervino la Fiscalía de Investigaciones, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Uno de los operativos se llevó a cabo tras un violento incidente ocurrido en la intersección de calles El Guaran y Concordia. Según se informó, el hecho se originó durante una fiesta desarrollada en las inmediaciones, donde un grupo de hombres agredió físicamente al hermano de la denunciante.

Luego de la agresión, la víctima logró refugiarse en su domicilio. Sin embargo, dos de los atacantes ingresaron de manera violenta a la vivienda, patearon la puerta de acceso y uno de ellos extrajo un arma de fuego, con la que amenazó a la mujer.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Ante la gravedad de la situación, la damnificada logró comunicarse con el sistema de emergencias 911. A partir de ese llamado, personal de la Comisaría Tercera inició un operativo de búsqueda que permitió identificar y localizar a los presuntos agresores.

Durante la intervención, los efectivos constataron que uno de los hombres llevaba un morral que contenía un revólver calibre .38, sin marca ni número de serie visible. Además, se secuestraron dos vainas calibre 9x19 milímetros en el tambor del arma y diez vainas servidas de calibre 9 milímetros.

El fiscal de Investigaciones, Martín Abraham , dispuso el secuestro del arma de fuego y la detención de ambos individuos, quienes quedaron imputados por los delitos de amenazas calificadas, daños y lesiones.

Otro procedimiento por resistencia a la autoridad

En un segundo procedimiento, ocurrido alrededor de las 21:15 horas, personal de la Sección Guardia Especial intervino en la intersección de República Siria y Segundo Sombras. Allí, los efectivos observaron a un hombre que portaba un objeto envuelto en una remera.

Al intentar identificarlo, el sospechoso se dio a la fuga, ingresó a un pasillo de calle Siria y subió a los techos de las viviendas linderas. Tras una breve persecución, los uniformados lograron demorar al individuo.

Durante la aprehensión, se constató que el hombre se habría deshecho del objeto que llevaba consigo. Informado el fiscal en turno, se dispuso su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Las actuaciones continuaban en sede judicial para avanzar con el esclarecimiento de ambos hechos.