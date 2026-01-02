Amenazó a su ex pareja con un arma y fue detenido

Un grave episodio de violencia se registró en la madrugada del 1 de enero de 2026, cuando un hombre fue detenido acusado de amenazar a su ex pareja con un arma de fuego durante una discusión. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Nux y motivó un rápido operativo policial.

Según se informó oficialmente, el procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre una situación de riesgo en la planta alta del domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a una mujer en el exterior de la vivienda, quien manifestó que su hija se encontraba dentro del inmueble junto a su ex yerno, el cual poseía un arma de fuego.

Ante la gravedad del escenario, el personal policial ingresó de inmediato al domicilio con el objetivo de resguardar la integridad de las personas involucradas. Una vez dentro, los agentes lograron localizar al sospechoso y procedieron a reducirlo.

Resistencia y secuestro del arma

Durante la intervención, el individuo ofreció resistencia y agredió al personal policial al momento de ser confrontado. Pese a ello, los efectivos de la Comisaría Decimoseptima hicieron uso de la fuerza mínima e indispensable para controlar la situación y lograr su aprehensión.

En el marco de la requisa realizada en el dormitorio de la vivienda, los uniformados hallaron un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 32 largo, el cual fue inmediatamente secuestrado como elemento de interés para la causa.

Intervención judicial

El hecho fue comunicado a la fiscal de género en turno, quien dispuso la detención del masculino por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad. Asimismo, se ordenó su traslado a la Alcaldía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

