Policiales Fue durante Año Nuevo

Una nena murió ahogada en el jacuzzi de un hotel de Córdoba

Una menor falleció luego de ser asistida de urgencia tras un episodio ocurrido en un complejo rural en Córdoba. El hecho se produjo mientras se encontraba junto a su familia disfrutando de las fiestas y es investigado por la Justicia

2 de Enero de 2026
Una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel de la ciudad de Oncativo, en el departamento Río, de Córdoba. Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 20.10 horas en un establecimiento rural de la zona. Se estima que la niña y su familia, todos oriundos de Córdoba capital, se encontraban en el lugar con el fin de disfrutar de las fiestas allí.

 

Tras el llamado al servicio de emergencias, personal policial montó un corredor sanitario para agilizar el traslado de la niña hacia la clínica Gatti, donde fue asistida de urgencia. En el lugar se le practicaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos, pero pese a los esfuerzos médicos falleció.

 

Al momento del hecho, la menor se encontraba acompañada por sus padres, de 40 y 39 años. Las autoridades indicaron que se investigan las circunstancias en las que se produjo el episodio, mientras se recaban testimonios y se analizan las condiciones del lugar.

 

La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa, quedando a disposición de la Justicia para esclarecer cómo ocurrió el fatal desenlace.

 

Temas:

Córdoba familia niña Tragedia
