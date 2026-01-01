Cuerpos hallados en el río Coronda: la principal hipótesis que tiene la justicia sobre las muertes

El hallazgo de una lancha a la deriva en el río Coronda abrió una investigación criminal que conmociona a Sauce Viejo y a toda la región. El episodio ocurrió el miércoles al mediodía, cuando vecinos advirtieron una embarcación que avanzaba sin control, encajonada entre camalotes y arrastrada lentamente por la corriente, en un paisaje sofocante por el calor y cargado de inquietud.

El Coronda corría a esa altura entre árboles que parecían cerrar el cauce de manera fúnebre, mientras la localidad se preparaba para despedir el año. En ese escenario, la aparición del bote fue inquietante desde el primer momento. A medida que la lancha se acercaba a la costa, los lugareños confirmaron sus peores sospechas: no había nadie gobernándola y algo grave había ocurrido a bordo.

El aviso inmediato a la Policía dio inicio a un operativo que involucró a personal de Prefectura Naval. Al abordar la embarcación, los efectivos confirmaron una escena estremecedora: en su interior se encontraban dos hombres sin vida y el cadáver de un bovino, un dato que rápidamente orientó la investigación hacia una posible actividad delictiva.

Un hallazgo que abrió múltiples interrogantes

Siguiendo el protocolo judicial, un médico legista examinó los cuerpos y detectó heridas compatibles con disparos de escopeta. El detalle no pasó desapercibido, ya que dentro de la lancha también se hallaron cartuchos del mismo tipo de arma, según informó el diario La Capital. Ese elemento reforzó la hipótesis de una muerte violenta y descartó, en principio, un accidente.

La Prefectura Naval Argentina participó en el caso. Foto: Cadena 3.

Hasta el momento, ninguno de los dos hombres fue identificado, al igual que el animal que transportaban. Para los investigadores, establecer la identidad de las víctimas será clave para reconstruir los hechos y entender qué ocurrió antes de que la lancha a la deriva quedara a merced del río.

La presencia del bovino sin vida dentro de la embarcación llevó a los pesquisas a considerar con fuerza la posibilidad de que los fallecidos estuvieran involucrados en un caso de cuatrerismo, como se denomina al robo de ganado. Se trata de un delito que históricamente afecta a zonas rurales y ribereñas, y que en ocasiones deriva en enfrentamientos violentos, publicó Clarín.

La principal hipótesis: un ataque durante un robo

La hipótesis principal que manejan los investigadores sostiene que los hombres habrían sido sorprendidos mientras robaban el animal y asesinados a escopetazos. El ataque, según esta línea de investigación, podría haber ocurrido en tierra firme o en plena faena, antes de que los cuerpos fueran trasladados en la embarcación.