Hallaron una lancha a la deriva en el río Coronda con dos hombres muertos

Un hecho trágico conmocionó a la localidad de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe, cuando la Prefectura Naval Argentina halló una lancha a la deriva en el río Coronda con dos hombres muertos en su interior. El hallazgo ocurrió en la mañana de este miércoles, luego de que un llamado alertara sobre una embarcación que navegaba sin rumbo y sin control en la zona.

Al abordar la lancha, los efectivos de la Prefectura confirmaron la presencia de los cuerpos sin vida de los hombres, cuyas identidades aún no habían sido confirmadas. Además de los fallecidos, se encontraron varios elementos dentro de la embarcación, entre ellos armas de fuego y un animal muerto, lo que generó aún más suspicacias sobre las circunstancias del hecho. Los objetos fueron incautados y puestos a disposición de la Justicia para su análisis.

Investigación abierta y posibles hipótesis

El hecho generó un operativo por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia y quedó bajo investigación judicial. La fiscalía interviniente ordenó realizar las pericias correspondientes para determinar las causas de las muertes y esclarecer los hechos que rodearon el descubrimiento. Aún no se descarta ninguna hipótesis, desde un accidente hasta un posible hecho de violencia, según Cadena 3.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recabando información sobre los hombres fallecidos y los elementos encontrados en la lancha. La Prefectura Naval trabaja junto con la fiscalía para obtener detalles que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo esta trágica situación en el río Coronda.