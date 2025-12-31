Dos hombres y una adolescente embarazada fallecieron en dos balaceras vinculadas en Santa Fe

El último día del año comenzó con una tragedia en la ciudad de Santa Fe, donde una violenta serie de balaceras dejó tres personas muertas y dos heridas en el barrio Loyola Sur. El primer episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando Matías Exequiel Fernández, un joven de 21 años, fue ejecutado de un balazo en la cabeza tras una discusión con dos personas que se desplazaban en una motocicleta Honda Wave de color blanca, en las inmediaciones de calle Leumann y pasaje Manuel Ruiz.

Poco después, alrededor de las 11 de la mañana, se produjo un segundo ataque vinculado al primero. En este caso, una balacera se cobró la vida de Isaías Uriel Álvarez, un joven de 20 años, y Juliana Ojeda, una chica de 17 años que estaba embarazada de aproximadamente cuatro meses, según informó Aire.

El ataque ocurrió a solo seis cuadras del primer hecho, en calle Leumann y diagonal Obligado. Este doble homicidio, que parecía una represalia por el episodio anterior, dejó a la comunidad consternada.

Heridos graves

El segundo episodio de violencia dejó además dos personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Cullen en estado crítico. El personal de emergencia actuó con tres ambulancias del servicio 107 en el lugar. Una de las víctimas fue trasladada en estado grave, mientras que la otra se encontraba fuera de peligro, aunque igualmente fue atendida por las autoridades médicas.

Las autoridades confirmaron que los ataques están vinculados, lo que sugiere que el hecho de las 6 de la mañana podría haber generado una cadena de represalias. En cuanto a los responsables, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los atacantes ni el motivo exacto detrás de la disputa.