 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Dos hombres y una adolescente embarazada fallecieron en dos balaceras vinculadas en Santa Fe

Tres personas fueron asesinadas en dos ataques a balazos en un barrio de zona de la ciudad de Santa Fe. Aseguran que los episodios estarían vinculados.

31 de Diciembre de 2025
La joven cursaba un embarazo de 4 meses.
La joven cursaba un embarazo de 4 meses.

Tres personas fueron asesinadas en dos ataques a balazos en un barrio de zona de la ciudad de Santa Fe. Aseguran que los episodios estarían vinculados.

El último día del año comenzó con una tragedia en la ciudad de Santa Fe, donde una violenta serie de balaceras dejó tres personas muertas y dos heridas en el barrio Loyola Sur. El primer episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando Matías Exequiel Fernández, un joven de 21 años, fue ejecutado de un balazo en la cabeza tras una discusión con dos personas que se desplazaban en una motocicleta Honda Wave de color blanca, en las inmediaciones de calle Leumann y pasaje Manuel Ruiz.

 

Poco después, alrededor de las 11 de la mañana, se produjo un segundo ataque vinculado al primero. En este caso, una balacera se cobró la vida de Isaías Uriel Álvarez, un joven de 20 años, y Juliana Ojeda, una chica de 17 años que estaba embarazada de aproximadamente cuatro meses, según informó Aire.

El ataque ocurrió a solo seis cuadras del primer hecho, en calle Leumann y diagonal Obligado. Este doble homicidio, que parecía una represalia por el episodio anterior, dejó a la comunidad consternada.

 

Heridos graves

El segundo episodio de violencia dejó además dos personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Cullen en estado crítico. El personal de emergencia actuó con tres ambulancias del servicio 107 en el lugar. Una de las víctimas fue trasladada en estado grave, mientras que la otra se encontraba fuera de peligro, aunque igualmente fue atendida por las autoridades médicas.

Las autoridades confirmaron que los ataques están vinculados, lo que sugiere que el hecho de las 6 de la mañana podría haber generado una cadena de represalias. En cuanto a los responsables, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los atacantes ni el motivo exacto detrás de la disputa.

Temas:

balacera disparos adolescente embarazada Santa Fe
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso