Vendedora recibió una fuerte golpiza durante un robo: hasta le mordieron un dedo

Una joven fue víctima de un violento asalto en barrio Echesortu, de Rosario, mientras atendía un local de fábrica y venta de sillones. El delincuente la tomó de los pelos, la golpeó en reiteradas ocasiones y le mordió un dedo de la mano, para luego robarle sus pertenencias.

El robo tuvo lugar en Mendoza al 3300, minutos antes de las 16 del martes. Y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

La empleada se encontraba en una videollamada cuando el agresor tocó el timbre insistentemente, hasta ingresar en el local. En primer lugar, el hombre se sentó en una de las sillas y aseguró que estaba esperando a su madre para “ver sillones para la casa”.

La vendedora le explicó que ya estaba en horario de cierre y que podría regresar a las 17, por lo que le pidió inmediatamente que se retirara del local porque debía cerrar. Al no atender el pedido, la joven comenzó a insistir, ya con un tono temeroso y aseguró que llamaría a la policía.

En un determinado momento, el delincuente la golpeó, le pisó la cara e impactó su cráneo contra el piso. Tras tomarla de los pelos, el agresor intentó llevarla hacia el baño del local y comenzó a tocarla, pero la víctima logró defenderse. Durante la defensa de la joven, el agresor la mordió y le quitó su billetera, hasta que finalmente se retiró del local.

La vendedora precisó atención médica unos minutos después del hecho y fue internada debido a los múltiples golpes que recibió, principalmente en la cabeza, con heridas en las piernas y el dedo meñique, menciona La Capital.