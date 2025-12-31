Un hombre murió ahogado en las Sierras de Córdoba

Un hombre de 35 años murió ahogado luego de ingresar al agua en una cascada de La Cumbrecita, en el Valle de Calamuchita, sierras de Córdoba.

La víctima, identificada como Ángel Martín Rabal, acababa de realizar una actividad de trekking junto a dos amigos, quienes intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, aunque sin éxito.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en el sector conocido como Cascada Grande, en la famosa localidad cercana a Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita.

Al sector de la tragedia se accede tras una caminata de complejidad media y luego de esa actividad, el hombre ingresó al agua pero a los pocos minutos desapareció, lo que alertó a sus acompañantes. En el lugar hay señalización que desaconseja el baño debido a la profundidad, las bajas temperaturas del agua y las corrientes.

Los amigos lograron sacarlo y comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar, que luego fueron continuadas durante varios minutos por personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia que arribaron al lugar, aunque finalmente se constató el fallecimiento.