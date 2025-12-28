Un hombre se hizo pasar por abogado y estafó por $54 millones a varias personas en Santa Fe

Juan Andrés Zurvera, quien se hacía pasar por abogado en Sunchales, estafó a sus clientes por más de $54 millones. El falso profesional falsificó documentos y usurpó un título universitario.
La historia de Juan Andrés Zurvera, un hombre de 31 años que se hacía pasar por abogado en Sunchales, está generando gran repercusión en toda la provincia de Santa Fe. El imputado logró engañar a numerosos clientes, familiares y amigos durante tres años, presentándose como un profesional en derecho sin haber completado sus estudios. Zurvera, quien solo rindió 13 materias de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), falsificó documentos judiciales, firmó escritos con nombres de jueces y camaristas y, lo más grave, defraudó a sus víctimas por la suma de $54.000.000.
El caso de Zurvera, quien también llegó a ocupar la vicepresidencia primera del Club Unión de Sunchales, se hace aún más polémico al descubrirse que logró engañar incluso a su madre y a su círculo cercano, quienes creían que realmente había finalizado la carrera de Derecho. Fue en 2014 cuando ingresó a la universidad, pero solo aprobó 13 de las materias obligatorias. Sin embargo, se convenció a sí mismo de que era abogado y montó una elaborada farsa para cometer fraudes, según indicó La Nación.
El modus operandi: cómo operaba el falso abogado
El imputado captaba a personas con problemas legales urgentes, ofreciéndoles servicios que en realidad nunca llevaba a cabo. Según las investigaciones del fiscal Guillermo Loyola, Zurvera solicitaba adelantos de honorarios y gastos operativos por juicios o gestiones, pero esos procedimientos nunca se iniciaban. Su objetivo era dilatar los reclamos de sus víctimas mientras seguía cobrando por servicios no prestados.
De acuerdo con la investigación, la mayor parte de los $54 millones fueron obtenidos entre enero y noviembre de 2025, a través de transferencias realizadas por sus clientes, quienes confiaron en él sin saber que era un impostor. Además, Zurvera utilizaba la falsificación de firmas de jueces y magistrados para hacer parecer que estaba gestionando trámites y resoluciones judiciales. En total, los investigadores lograron comprobar que el falso abogado había cometido al menos 10 hechos delictivos.
El llanto ante el fiscal y la defensa del imputado
Tras ser detenido y enfrentarse a las pruebas en su contra, Zurvera lloró ante el fiscal y relató su historia personal de frustraciones y mentiras que, según él, comenzaron en su familia y terminaron convirtiéndose en una farsa creída por su madre y amigos. Sin embargo, el fiscal no aceptó las explicaciones emocionales del imputado como justificación para los delitos cometidos. “No hay justificación para lo que hizo”, subrayó el fiscal Loyola, quien imputó a Zurvera por estafas reiteradas, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos.
La defensa de Zurvera, a cargo del penalista Sergio Fregona, intentó desvincularlo de la acusación de estafa, pero la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscalía resultó en la prisión preventiva sin plazos. Fregona argumentó que Zurvera no actuó con malicia, pero el juez penal Javier Bottero destacó la gravedad del caso, señalando que incluso un estudiante de Derecho con solo 13 materias podría darse cuenta de que las acciones de Zurvera fueron una estafa.
Además de la estafa económica, muchas de las víctimas señalaron que el perjuicio emocional fue aún más profundo. "Este muchacho se creyó su propia mentira", expresó una de las víctimas. Los testimonios de los estafados revelaron que muchos se endeudaron para poder pagar los servicios fraudulentos que nunca recibieron.