Policiales En plena celebración de la bienvenida del 2026

Tragedia en Aldea María Luisa: un hombre falleció en medio de una tradicional caravana

1 de Enero de 2026
Aldea María Luisa vivió una tragedia el 1º de enero de 2026, cuando un hombre de 44 años falleció tras descompensarse mientras participaba en la tradicional Traktor Caravana. El suceso ocurrió a pocos minutos de iniciarse el evento, en la madrugada del jueves, cuando el hombre, identificado como Ricardo Juan Dieser, encabezaba el recorrido a bordo de uno de los tractores.

 

 

Según informaron fuentes oficiales, la descompensación ocurrió a pasada la medianoche, apenas iniciada la caravana. En ese momento, el tractor que conducía Dieser cayó hacia un costado de la calle, provocando una inmediata intervención por parte de los presentes. El hombre fue asistido rápidamente en el lugar y luego trasladado a un centro asistencial de la zona. Lamentablemente, su condición empeoró y falleció debido a un paro cardiorrespiratorio fulminante, informó FM Estación Plus Crespo.

 

 

Ricardo Juan Dieser, oriundo de la localidad, era conocido en la comunidad y participaba con frecuencia en este evento tradicional que reúne a cientos de personas cada fin de año. Su trágica muerte dejó consternados a los vecinos y a los asistentes a la caravana, quienes en su mayoría se encontraban expectantes por el inicio de los festejos programados en el predio “La Posta”.

Temas:

Tragedia Aldea María Luisa
