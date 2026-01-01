Conductor volcó su auto en Paraná tras festejo por Año Nuevo: no hubo control de alcoholemia

REDACCIÓN ELONCE
El conductor de un Chevrolet Corsa blanco perdió el control del rodado y volcó sobre avenidas Circunvalación y Blas Parera, en Paraná, en las primeras horas de la mañana de este jueves 1º de enero de 2026.
La zona del siniestro está ubicada en las inmediaciones a los lugares que concentraron los eventos bailables habilitados por los festejos de Año Nuevo en Paraná.
Como consecuencia del accidente, el joven de 28 años debió ser trasladado al hospital San Martín con politraumatismos varios debido a los golpes que sufrió por el impacto.
Fuentes policiales de comisaría decimocuarta confirmaron a Elonce que el automovilista no fue sometido a un control de alcoholemia y estaba consciente al momento del siniestro; viajaba solo y no manifestó declaraciones durante la intervención policial.
Intervinieron además Bomberos Voluntarios, personal sanitario y efectivos de Criminalística.