Una riña en Año Nuevo en Paraná culminó con un adolescente herido en la cabeza

Un adolescente de 15 años resultó herido en la cabeza durante una riña ocurrida en la madrugada del 1° de enero. El joven fue asistido en un centro de salud y luego trasladado al Hospital San Roque, donde recibió atención especializada y fue dado de alta.
Un adolescente de 15 años resultó herido en la cabeza durante una riña registrada en la madrugada del jueves 1° de enero de 2026 en Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 6:48 y motivó la intervención del personal policial de la Comisaría Quinta, tras el ingreso del joven lesionado al Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo" de barrio San Agustín.
Según se informó, el adolescente fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde se constató que presentaba un corte profundo en la cabeza, con posible fractura. Ante la complejidad de la lesión, el personal sanitario dispuso su derivación al Hospital San Roque para una evaluación más especializada.
De acuerdo con el relato brindado por el propio joven, domiciliado en la zona de Bajada Grande, la agresión se produjo en el marco de una riña generalizada con al menos tres masculinos. El episodio se habría desarrollado en calle Beltrán, frente al club Peñarol, en el barrio Libertad.
En el Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo", el adolescente recibió las primeras curaciones y fue estabilizado antes de ser trasladado al Hospital San Roque. Allí, los profesionales médicos continuaron con la atención correspondiente y, tras realizar las evaluaciones necesarias, otorgaron el alta médica.
En tanto, personal policial avanzó con las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la riña y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el hecho.
Las autoridades continuaban con la recopilación de información y testimonios para avanzar en la investigación del episodio ocurrido durante las primeras horas del Año Nuevo.