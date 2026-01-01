Tormenta trágica: un trabajador del peaje murió en Córdoba tras tumbarse una cabina

Un trágico accidente ocurrió este jueves a la tarde, cuando una fuerte tormenta de viento y piedra derrumbó las casillas de un peaje ubicado en la ruta nacional 9 Norte, a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón, Córdoba. Como resultado, un trabajador de 61 años perdió la vida y otros dos resultaron heridos, aunque su estado no revistió gravedad. El accidente tuvo lugar a las 16:30 horas, cuando las condiciones climáticas extremas provocaron el derrumbe de varias estructuras en la estación de peaje.

La víctima fatal fue identificada como supervisor de la empresa Caminos de las Sierras. Según las fuentes oficiales, el trabajador se encontraba en el lugar supervisando las instalaciones cuando la tormenta desató fuertes ráfagas de viento. Durante el impacto, una de las casillas de las cabinas cayó sobre él, causándole la muerte instantáneamente. Otros dos empleados que se encontraban en las cercanías del peaje fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque su estado de salud no fue considerado de riesgo.

Trabajan bomberos, policías y personal de Caminos de las Sierras en el lugar

El hecho causó gran conmoción en la zona, y rápidamente se activaron los protocolos de emergencia. En el lugar trabajaron bomberos, policías y personal de Caminos de las Sierras para garantizar la seguridad de la zona y colaborar con las labores de rescate. Asimismo, se espera que los peritos de la Policía Judicial realicen las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente y si hubo fallos en la seguridad del lugar, detalló La Voz.

Desde la empresa Caminos de las Sierras informaron que, a pesar de la tragedia, la ruta 9 Norte sigue operativa, aunque la estación de peaje permanece fuera de servicio. Las autoridades locales hicieron un llamado a la precaución debido a las condiciones meteorológicas extremas que se mantienen en la región, mientras continúan las labores de investigación.