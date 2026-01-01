Repentina y fuerte caída de granizo sorprendió a Córdoba y causó destrozos: los videos

Una intensa caída de granizo se registró este jueves por la tarde en la ciudad de Córdoba y distintos puntos de la provincia, con lluvias abundantes, ráfagas de viento y daños materiales.
Una repentina y fuerte caída de granizo se desató este jueves por la tarde en la ciudad de Córdoba, sorprendiendo a vecinos de distintos barrios y provocando múltiples inconvenientes en pocos minutos. El fenómeno comenzó alrededor de las 16 y estuvo acompañado por intensas precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y una notoria reducción de la visibilidad.
Las zonas más afectadas dentro de la capital fueron el sector norte, barrio Urca y el área del Cerro, donde la tormenta se manifestó con mayor intensidad. En esos puntos, la abundante caída de agua generó anegamientos temporarios de calles y complicaciones para el tránsito vehicular, mientras que el granizo cayó de manera sostenida durante varios minutos.
De forma preliminar, se estima que la caída de granizo habría provocado destrozos en viviendas, vehículos y espacios públicos, aunque hasta el momento no se difundió un relevamiento oficial de los daños. Las autoridades locales se encuentran evaluando la situación para determinar el alcance total del impacto del temporal.
Tormenta intensa en una jornada de calor extremo
El evento meteorológico se dio en el marco de una jornada marcada por el intenso calor que afecta desde fines de diciembre a gran parte del centro del país. En ese contexto, la provincia de Córdoba se encontraba bajo advertencia por tormentas fuertes, lo que finalmente se materializó con el episodio registrado durante la siesta.
El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla que incluía la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y granizo. El aviso no solo alcanzaba a Córdoba, sino también a otras diez provincias, anticipando condiciones de inestabilidad significativas, según indicó El Doce TV.
Además de la capital, se reportaron tormentas en distintos sectores del Gran Córdoba. En localidades como Alta Gracia y Los Aromos, vecinos informaron la caída de granizo acompañada por lluvias intensas, especialmente en zonas cercanas a balnearios y espacios abiertos.