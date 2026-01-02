Golpeó en la cabeza a un joven y cuando fue detenido intentó agredir a policías

Un hombre de 35 años fue detenido en el marco de un procedimiento por un hecho de violencia familiar ocurrido en horas de la noche del jueves de Gualeguaychú. La intervención se registró alrededor de las 21.10, cuando personal policial acudió a un domicilio tras un reporte por inconvenientes de índole familiar.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Quinta, quienes actuaron a partir de una comisión dispuesta por el Comando Radioeléctrico. Al arribar al lugar, sobre Boulevard Regata, el personal policial trabajó junto a efectivos motorizados del Comando.

En el domicilio, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 34 años, quien relató haber sido agredido en la cabeza por otro ciudadano de 35 años. Ante esta situación, los efectivos intentaron identificar y controlar al presunto agresor.

Durante el accionar policial, el acusado intentó darse a la fuga y, al momento de ser demorado, habría intentado agredir al personal interviniente. Frente a esta conducta, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión, logrando controlar la situación sin que se registraran mayores inconvenientes.

Posteriormente, el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que dispuso la detención del individuo por el delito de violencia familiar. Asimismo, se ordenó continuar con las actuaciones de rigor correspondientes al caso.

