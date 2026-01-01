Un hombre fue apuñalado en Alcaraz y está internado en estado reservado en Paraná

Un hombre de 33 años fue apuñalado durante un altercado ocurrido en la madrugada de Año Nuevo en Alcaraz. La víctima fue trasladada al hospital de Paraná, donde permanecía internada en estado reservado, mientras que el presunto agresor fue detenido y el arma secuestrada.
Un hombre fue apuñalado en Alcaraz. Un hombre de 33 años permanecía internado en estado reservado luego de haber sido apuñalado durante un altercado ocurrido en la madrugada de Año Nuevo en Alcaraz (departamento La Paz). El hecho se registró alrededor de las 6:05 de este jueves 1° de enero y derivó en un rápido operativo policial que permitió la detención del presunto agresor.
Según se informó oficialmente, la agresión ocurrió en la intersección de calles Córdoba y Concordia, donde la víctima, identificada como Jonatan Rolando García, recibió una herida de arma blanca en la zona del estómago, del lado izquierdo.
Tras el ataque, el aviso a la Policía fue dado de manera espontánea por el padre del herido, Rolando García, de 60 años, quien se presentó en la dependencia policial y aportó datos que permitieron identificar al presunto autor del hecho.
Detención y secuestro del arma
Con la información brindada, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a Jonatan Castro, de 33 años, señalado como responsable de la agresión. Durante el procedimiento, también se logró el secuestro del cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del hecho.
Intervención judicial y estado de salud
La fiscal interviniente, Giuliana Giovannini, dispuso el secuestro de las prendas de vestir tanto de la víctima como del acusado, además de la remisión de los elementos recolectados para su análisis pericial.
El hombre herido fue trasladado al hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internado en estado reservado, bajo seguimiento médico. En tanto, continuaban las actuaciones judiciales y policiales para determinar las circunstancias del violento episodio.