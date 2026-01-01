Detuvieron a una pareja que robó una cartera y realizó compras con las tarjetas sustraídas

Una pareja fue detenida tras ser acusada de ingresar a una vivienda, robar una cartera y utilizar tarjetas bancarias para realizar compras fraudulentas. El procedimiento policial se realizó en la víspera de Año Nuevo, luego de una denuncia y una investigación judicial.
Robo y estafa con tarjetas. Detuvieron a un hombre y una mujer acusados de ingresar a una vivienda, sustraer una cartera y realizar compras con tarjetas bancarias robadas. El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del miércoles 31 de diciembre en Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia radicada días antes.
El operativo se concretó alrededor de las 18:20 horas en un domicilio ubicado sobre calle José Hernández, pocas horas antes del brindis de Año Nuevo. Allí, los efectivos policiales dieron cumplimiento a un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías en turno.
La causa se inició el pasado 29 de diciembre, cuando una mujer de 45 años denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda tras saltar un tapial y le sustrajeron una cartera. En su interior, la damnificada tenía documentación personal y tarjetas de débito y crédito.
Investigación y allanamiento
Tras el robo, la mujer constató que se estaban realizando transacciones comerciales con sus tarjetas bancarias, lo que motivó la inmediata intervención policial. A partir de la denuncia, los investigadores avanzaron con distintas diligencias que permitieron individualizar a los sospechosos.
Según se informó, las cámaras de seguridad de un vecino resultaron clave para identificar a las personas involucradas en el hecho. Con esos elementos, la Justicia libró la orden de allanamiento que derivó en el procedimiento policial.
Durante el operativo, se procedió a la detención de ambos sospechosos y al secuestro de prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento de cometer el robo.
Situación judicial de los detenidos
Los detenidos fueron identificados como un hombre de 33 años y una mujer de 39 años. El hombre fue trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, mientras que la mujer fue trasladada por personal de la Comisaría de Minoridad.
Por disposición judicial, ambos quedaron imputados por los delitos de “Hurto calificado por escalamiento” y “Estafa”, y permanecieron a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanzó con las actuaciones correspondientes y la posterior indagatoria.